Truckförare sökes i Jönköping - Aditro Logistics Staffing AB - Lagerjobb i Jönköping

Aditro Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Jönköping2021-06-302021-06-30Aditro Logistics Staffing hjälper logistik- och industriföretag att optimera sina verksamheter och därmed minska personalkostnaderna. Vi planerar, levererar och handlar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Aditro Logistics Staffing levererar tjänster inom uthyrning, entreprenad, rekrytering och konsulterande tjänster. Tjänsterna finns såväl internt i Aditro Logistics egen lagerverksamhet liksom externt hos kund.Aditro Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket bland annat innebär att samtliga av våra anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden.Läs gärna mer om oss på www.aditrologistics.se. Vad vi erbjuder digHos Aditro Logistics är alla lika värda och du kommer att möta utmaningar, bli inspirerad och vara stolt över att gå till jobbet. Vi tar väl hand om varandra och våra beteenden är att ständigt engagera, prestera och utveckla oss själva och de uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Vi erbjuder stor möjlighet till personlig utveckling genom alla de olika kunduppdrag vi har. Hos oss är det viktigt med ett engagerat ledarskap. Hos oss träffar du din chef varje vecka, i många fall varje dag.Vi söker lagermedarbetare för orderplock till flera av våra härliga kunder i Jönköping. Denna annons innefattar flera spännande uppdrag som är på gång, där flera av dom sträcker sig på lång sikt och är med snabb uppstart.Vi söker dig som vill arbeta som truckförare och orderplockare. Andra arbetsuppgifter som ingår i arbetet på en lagerterminal kan också förekomma. Arbetsuppgifterna kan således variera och bestäms delvis utifrån din kompetensnivå.Jobb på både heltid och deltid är aktuellt. Arbetet kan komma att ske såväl på dagtid som kvällstid med varierande arbetstider.Lagererfarenhet och truckkort (minst behörighet A) är ett krav. Vi går även mycket på personlig lämplighet.Svenska språket är ett krav ur säkerhetssynpunkt.Vi söker dig som är positiv, öppen och anpassningsbar för nya arbetsuppgifter och utmaningar. Du är driven, handlingskraftig och engagerad i ditt arbetssätt. Du trivs att arbeta under viss tidspress och med tempo, samtidigt som du är noggrann och ordningssam. Vi tror dessutom att du trivs med att arbeta med kroppen och att ha ett fysiskt arbete.Urval och intervjuer sker löpande under kommande veckor. Välkommen med din ansökan redan idag!Vi tar helst emot ansökningar via denna annons. Kontakta oss på mejl vid frågor.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-09-12Aditro Logistics Staffing AB5838977