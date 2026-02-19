Truckförare på heltid sökes!
2026-02-19
Vill du utvecklas inom industrin och arbeta i en modern produktionsmiljö? Vi söker en truckförare som vill jobba heltid under dagtid med start omgående.
Vår kund är en större och tekniskt avancerad aktör inom industrin där säkerhet, kvalitet och lagarbete är centralt. Arbetet består av orderplock med hjälp av truck och arbetet kräver noggrannhet och precision.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid mellan kl. 07-16. Arbetet är fysiskt och kräver uthållighet samt förmåga att följa rutiner och instruktioner. Arbetsuppgifterna består av orderplock med motviktstruck, skjutstativ och travers.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är driven, ödmjuk och lätt att samarbeta med. Du tar till dig instruktioner och feedback och trivs i ett öppet och stöttande arbetsklimat.
Truckkort är ett krav för att du ska vara aktuell fört tjänsten. Du behöver ha behörighet A samt B. Du behöver även ha traverskort, erfarenhet av travers är meriterande men inte ett krav. Inga formella utbildningskrav finns - rätt personlighet, engagemang och arbetsvilja är viktigast. Du bör vara fysiskt uthållig och trivas med praktiskt arbete.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till kund. Låter detta som en tjänst för dig? Sök då redan idag, vi arbetar löpande med urval och intervjuer!
