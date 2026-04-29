Truckförare | Manpower | Jönköping
Är du en erfaren truckförare som trivs i ett högt tempo och motiveras av tydliga mål? Vi på Manpower söker nu truckförare till ett heltidsuppdrag hos en av våra kunder i Jönköping. Uppdraget startar omgående, sträcker sig över sommaren och det finns mycket goda möjligheter till förlängning. Här får du arbeta på ett nytt lager med fokus på prestation, laganda och effektivitet. Välkommen med din ansökan!
Ort: Jönköping
Start: Omgående
Uppdragslängd: Över sommaren med mycket goda chanser till förlängning
Omfattning: Heltid, dagtid
Om jobbet som truckförare
Som truckförare arbetar du i en lagerverksamhet som hanterar produkter inom bygghandel, trädgård och närliggande sortiment. Arbetet innebär daglig truckkörning samt hantering av både lättare och tyngre gods, exempelvis djurfoder. Rollen ställer krav på god fysik, noggrannhet och ett säkert arbetssätt.
Lagret är relativt nytt och präglas av tydliga måltal och ett tävlingsinriktat arbetssätt, vilket passar dig som motiveras av att nå uppsatta mål och gärna vill utvecklas i din roll som truckförare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Truckkörning
Godshantering av inkommande och utgående varor
Plock och förflyttning av gods med truck
Arbeta mot uppsatta mål för effektivitet och kvalitet
Säkerställa ordning, struktur och säkerhet på lagret
Vem söker vi?
Vi söker dig som är positiv, driven och trivs i en fysisk roll med högt tempo. Du är tävlingsinriktad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du har tidigare erfarenhet av truckkörning och känner dig trygg bakom ratten.
Krav för tjänsten
Truckkort A1-A4
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God fysik
Meriterande
Truckkort B3
Erfarenhet eller kunskap inom Autostore
Tidigare erfarenhet av arbete som truckförare inom lager/logistik
Körkort och tillgång till bil
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Verkstadsgatan 3 (visa karta
)
553 17 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Manpower Kontakt
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se
9883765