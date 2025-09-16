Truckförare | Lernia | Piteå
2025-09-16
Är du redo för en dynamisk arbetsdag där du får kombinera truckkörning med andra spännande produktionsuppgifter? Hos vår kund väntar en roll med omväxling och möjligheten att utveckla dina färdigheter i en stimulerande och stöttande miljö. Ta chansen att bli en del av vårt engagerade team!Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som truckförare kommer du att köra truck och utföra varierande produktionsmoment hos vår kund. Dina arbetsdagar kommer att vara omväxlande och inkludera både maskinkörning och fysiskt krävande uppgifter.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har ett giltigt truckkort och erfarenhet av att köra truck. Du bör också behärska svenska flytande i både tal och skrift. B-körkort är också ett krav. Tjänsten kräver flexibilitet och en ansvarsfull inställning.
Meriterande
Det är meriterande om du har traverskort, vilket underlättar hanteringen av tunga lyft inom produktionen. Erfarenhet från tidigare arbete i produktionsmiljöer där du har haft varierande arbetsuppgifter är också fördelaktigt. Tidigare erfarenhet som truckförare med särskild inriktning mot logistik eller lagerhantering är ett plus. En drivande och engagerad personlighet kommer att uppskattas i denna tjänst.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Christina Rönnegard via e-post: christina.ronnegard@lernia.se Ersättning
