Truckförare | Lernia | Falkenberg
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Falkenberg Visa alla lagerjobb i Falkenberg
2025-08-25
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Letar du efter ett extra arbete som motviksförare? Tjänsten kräver att du har en annan sysselsättning på 50%.
Vi söker dig som är redo för en utmaning och bli en del av vår kunds dynamiska team. Om detta låter intressant, skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att få höra från dig!Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som motviksförare kommer du att ha en central roll i vår kunds dagliga verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta lastning och lossning av gods, hantering av material samt säkerställande av att kundens verksamhet flyter på smidigt och effektivt. Du kommer att arbeta med dina kollegor för att uppnå gemensamma mål och bidra till en positiv arbetsmiljö. Tjänsten är belagd på skiftarbete i Falkenberg.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra motvikts truck och har god fysik för att hantera tunga lyft. Du är en samarbetsvillig individ som trivs med att arbeta i grupp och har en hög arbetsmoral. För att vara kvalificerad för denna tjänst krävs det att du har ett giltigt truckkort med behörighet B1 samt B-körkort.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Karin Ludvigsson via e-post: karin.ludvigsson @lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9474540