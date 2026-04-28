Truckförare extrajobb!
Tranpenad AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-04-28
Är du en person som drivs av att jobba med omväxlande arbetsuppgifter? Vill du dessutom dryga ut studentkassan och få arbetslivserfarenhet på köpet? Då tycker vi du ska läsa vidare! Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Till våra kunder söker vi dig som vill jobba extra som truckförare, 2-5 gånger i veckan. Tjänsten passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, antingen studier eller ett annat jobb. Ett stort plus är om du kan jobba hela sommaren!Dina arbetsuppgifter
Orderplock
Truckkörning (plocktruck eller skjutstativ)
Sortering, paketering
Om dig som söker
Du är en noggrann och ansvarstagande person som trivs med fysiskt arbete. Eftersom du kan komma att bli bokad på pass hos olika kunder är det viktigt att du känner dig bekväm med detta. Du kan också bli bokad på arbetspass med kort varsel vilket är till stor fördel om du är flexibel med dina tider.
Arbetstiderna varierar och du kan bli bokad på både dagpass och kvällspass.Kvalifikationer
Truckkort och körvana
Du är har en annan sysselsättning på minst 50 %
Flytande svenska i tal och skrift
Kunna arbeta 2-5 dagar/vecka (antalet timmar per dag kan variera)
Meriterande
Körkort B
Tidigare erfarenhet av arbete inom lager
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness och SATS!
Om Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
