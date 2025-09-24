Truckförare B1 till lager i Malmö - Heltid
2025-09-24
Erfaren motviktsförare B1 sökes till Malmö
MK Manning söker erfarna motviktsförare (B1) för heltidsarbete i Malmö
Vill du arbeta i en dynamisk lager- och logistikmiljö där säkerhet, samarbete och struktur är i fokus?
Vi på MK Manning söker nu motviktsförare (B1) som vill bli en del av vårt team i Malmö.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Köra och hantera gods med motviktstruck (B1)
Lastning och lossning av varor
Plock och placering av varor i lagerhyllor
Bidra till en ren och säker arbetsplats
Följa rutiner och säkerhetsföreskrifter
Utföra andra lagerrelaterade uppgifter vid behovKvalifikationer
Minst 6 månaders erfarenhet av motviktstruck (B1)
Giltigt truckkort (B1)
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Fysisk förmåga att hantera tunga lyft
Ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
En trygg och säker arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom lager och logistik
Variation i arbetsuppgifterna och chans till personlig utveckling
Ett engagerat och samarbetsvilligt team
Anställningsinformation
Placeringsort: Malmö
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: VisstidsanställningSå ansöker du
Vi gör urval och intervjuer löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9524422