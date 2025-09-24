Truckförare B1 till lager i Malmö - Heltid

MK Manning AB / Lagerjobb / Malmö
2025-09-24


Visa alla lagerjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MK Manning AB i Malmö, Staffanstorp, Landskrona, Eslöv, Helsingborg eller i hela Sverige

Erfaren motviktsförare B1 sökes till Malmö

MK Manning söker erfarna motviktsförare (B1) för heltidsarbete i Malmö

Vill du arbeta i en dynamisk lager- och logistikmiljö där säkerhet, samarbete och struktur är i fokus?

Vi på MK Manning söker nu motviktsförare (B1) som vill bli en del av vårt team i Malmö.

Publiceringsdatum
2025-09-24

Dina arbetsuppgifter
Köra och hantera gods med motviktstruck (B1)

Lastning och lossning av varor

Plock och placering av varor i lagerhyllor

Bidra till en ren och säker arbetsplats

Följa rutiner och säkerhetsföreskrifter

Utföra andra lagerrelaterade uppgifter vid behov

Kvalifikationer
Minst 6 månaders erfarenhet av motviktstruck (B1)

Giltigt truckkort (B1)

Goda kunskaper i svenska eller engelska

Fysisk förmåga att hantera tunga lyft

Ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten

Förmåga att arbeta självständigt och i team

Vi erbjuder

Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal

En trygg och säker arbetsmiljö

Möjlighet till utveckling inom lager och logistik

Variation i arbetsuppgifterna och chans till personlig utveckling

Ett engagerat och samarbetsvilligt team

Anställningsinformation

Placeringsort: Malmö

Omfattning: Heltid

Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Visstidsanställning

Så ansöker du
Vi gör urval och intervjuer löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MK Manning AB (org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tomislav Kolobaric
tk@mkmanagement.se

Jobbnummer
9524422

Prenumerera på jobb från MK Manning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MK Manning AB: