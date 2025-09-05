Truckförare - Heltid
2025-09-05
Vi söker nu truckförare på heltid till vår verksamhet i Färgelanda. Är du en noggrann och ansvarstagande person som trivs i en logistisk miljö? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Truckkörning med skjutstativtruck och motviktstruck
Lastning och lossning av gods
Plockning, packning och interntransport
Bidra till ordning och säkerhet på lagretKvalifikationer
Truckkort med behörighet för skjutstativtruck och motviktstruck
Erfarenhet av truckkörning inom lager eller logistik är meriterande
Noggrann, säkerhetsmedveten och van att arbeta självständigt
God samarbetsförmåga och flexibilitet
Vi erbjuder
Heltidstjänst med placering i Färgelanda
Trygg anställning i ett stabilt företag
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom logistik och lagerarbeteSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast [ange sista ansökningsdatum]. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB Jobbnummer
9495670