Truckförare - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Färgelanda
2025-09-05


Visa alla lagerjobb i Färgelanda, Munkedal, Uddevalla, Vänersborg, Mellerud eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Färgelanda, Uddevalla, Trollhättan, Lysekil, Sotenäs eller i hela Sverige

Vi söker nu truckförare på heltid till vår verksamhet i Färgelanda. Är du en noggrann och ansvarstagande person som trivs i en logistisk miljö? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!

Publiceringsdatum
2025-09-05

Dina arbetsuppgifter
Truckkörning med skjutstativtruck och motviktstruck

Lastning och lossning av gods

Plockning, packning och interntransport

Bidra till ordning och säkerhet på lagret

Kvalifikationer
Truckkort med behörighet för skjutstativtruck och motviktstruck

Erfarenhet av truckkörning inom lager eller logistik är meriterande

Noggrann, säkerhetsmedveten och van att arbeta självständigt

God samarbetsförmåga och flexibilitet

Vi erbjuder

Heltidstjänst med placering i Färgelanda

Trygg anställning i ett stabilt företag

Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Möjlighet till utveckling inom logistik och lagerarbete

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast [ange sista ansökningsdatum]. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB

Jobbnummer
9495670

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: