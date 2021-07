Truck-och lagerpersonal sökes! - AB Söder & Co Consulting - Lagerjobb i Eksjö

AB Söder & Co Consulting / Lagerjobb / Eksjö2021-07-062021-07-06Du kommer att jobba på ett större lager där truckkörning är en stor del. Arbetet är i huvudsak tvåskift. Du ska ha truckkörkort A + B och gärna traverskort.Du behöver även ha några års erfarenhet av truckkörning, gärna skjutstativ, samt lagerarbete. Goda IT-kunskaper är en merit.Andra arbetsuppgifter kan förekomma.Som medarbetare är du arbetsvillig, pålitlig och självgående, och som truckförare är du trygg, effektiv och kvalitetsmedveten. Du har en hög arbetsmoral och en stark vilja att lära och utvecklas med företaget. Du har även god fysik och gillar att arbeta både enskilt och i grupp.Vid tillsättande av denna tjänst kommer stor vikt placeras på personlighet.Urvalet sker löpande - därför ser vi gärna att du skickar in din ansökan redan idag!Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-25AB Söder & Co Consulting5848355