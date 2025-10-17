Trinax söker Försäljningschef
Trinax AB / Chefsjobb / Trollhättan Visa alla chefsjobb i Trollhättan
2025-10-17
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trinax AB i Trollhättan
, Västerås
eller i hela Sverige
Trinax söker Försäljningschef
Trinax utvecklar smarta digitala verktyg som hjälper hantverksföretag att spara tid och pengar genom att få full kontroll på sin vardag, från skickad offert till betald faktura.
Våra produkter används dagligen av cirka 25 000 användare över hela Sverige som vill digitalisera sina arbetsflöden, minska administrationen och skapa lönsammare projekt.
Nu söker vi en Försäljningschef som vill ta ett tydligt ägaransvar för vår försäljning och bli en nyckelperson i Trinax fortsatta tillväxtresa.
Vi har stark försäljningstillväxt och stora ambitioner för de kommande åren. Nu vill vi hitta dig som brinner för att leda, inspirera och driva försäljning framåt tillsammans med ett engagerat säljteam som gillar att vinna som lag.
Rollen som Försäljningschef
Som Försäljningschef ansvarar du för hela vår säljorganisation som omfattar mötesbokning, standardsälj och skräddarsydd försäljning i Trinax Enterprise.
Du har ansvaret för att leverera på den gemensamt satta riktningen och bidra till att vi växer ytterligare under under kommande år genom att utveckla både människor och arbetssätt.
Din vardag består av att
Leda, coacha och utveckla säljteamet mot tydliga mål
Driva försäljningsarbetet från strategi till avslut
Identifiera nya marknadsmöjligheter och affärspartners
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
Hålla produktpresentationer och kundmöten
Säkerställa att samarbetet mellan mötesbokare, standardsäljare och Enterprise-säljare fungerar effektivt
Arbeta nära marknad, onboarding och produktutveckling för att skapa en helhetsupplevelse för kunden
Tjänsten har sin huvudsakliga placering i Trollhättan, därför ser vi gärna att du bor inom rimligt avstånd.
Vem är du
Du är en målmedveten och inspirerande ledare som älskar försäljning, människor och resultat. Du har lätt för att skapa struktur och följa upp, men tappar aldrig engagemanget och tempot. Framför allt är du en lagspelare som vet att framgång skapas tillsammans.
Vi ser gärna att du har
Tidigare erfarenhet som Försäljningschef
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS, IT eller byggrelaterade tjänster
Förmåga att leda och utveckla både säljare och mötesbokare
Dokumenterad erfarenhet av att nå och överträffa försäljningsmål
Förståelse för digitalisering och hur den skapar värde för företag
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av CRM-system, offertarbete och försäljning till hantverksbranschen är meriterande.
Varför Trinax?
Vi är ett innovativt och snabbväxande mjukvaruföretag med bas i Trollhättan. Med våra egenutvecklade produkter, kompletterande tjänster och ett starkt kundfokus har vi blivit Gasellföretag fyra år i rad. Vi har en stark position på marknaden för digitalisering av byggbranschen och är nu inne i en tillväxtfas där vi utökar teamet ytterligare för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga upplevelse och hjälp.
Vi erbjuder
En spännande möjlighet att få vara med och utveckla kundservicen inom ett växande mjukvaruföretag.
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar och högt i tak.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
En stark företagskultur och trevliga kollegor som gärna hittar på saker tillsammans.
Till alla våra anställda erbjuder vi även
Utbildning och kompetensutveckling
Sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension
Träning på arbetstid
Teambuilding
Gemensamma aktiviteter
Möjlighet att växa inom bolaget
Gott kaffe och färsk frukt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trinax AB
(org.nr 556799-4602)
Montörvägen 4 (visa karta
)
461 37 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9562569