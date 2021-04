Trevlig man i Vallentuna söker personlig assistent-sommarvikarie - Humana AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Humana AB

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-15Är du lyhörd, pålitlig och vill arbeta som personlig assistent? Då kan detta arbete vara något för dig!Vi söker nu en sommarvikarie på 80% under vecka 27-31.Du kommer att arbeta hos en social, kommunikativ och trevlig man i 70-årsåldern, som bor tillsammans med sin fru i en villa i Vallentuna.Vi ser gärna kvinnliga sökanden från ca 30 år med erfarenhet av personlig assistans/vård och omsorg.Att du är en öppen, initiativtagande och noggrann person är viktigt för kunden.Vidare bör du ha mycket goda kunskaper i svenska.2021-04-15Du kommer att arbeta måndag-torsdag mellan kl. 9-17 under vecka 27-31.Du ska ha körkort och tillgång till bil.Vem vi sökerMannens hem är lugnt, välskött och rökfritt. Det är viktigt att du som personlig assistent är bidragande till att det förblir så. För att bli aktuell krävs följande:Du kör din egen bil till arbetsplatsenDu har god fysik och kan genomföra förflyttningar i arbetetDu kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och i skriftDu är helt rökfriDu kan arbeta parfymfri. Kunden är känslig för starka dofter.Vi erbjuderEtt spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, som präglas av ett stort engagemang för våra arbetsuppgifter. Varje framgång för våra kunder är en framgång för oss. Vi är aldrig färdiga utan alltid på väg att bli bättre.Lön:Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.Ansökan:Din ansökan kommer läsas av personal vid Humana, av kunden och dennes anhöriga. Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!Att jobba på HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Vi arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana HÄRVad händer nu?Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 60%-80% SommarjobbSista dag att ansöka är 2021-05-31Humana AB5695434