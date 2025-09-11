Treatmentcoordinator med tandsköterskebakgrund
OraSolv Clinics AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-09-11
Vi på Happident arbetar för en ny, revolutionerande tandvårdsupplevelse. En miljö långt bort ifrån klinikdoft, hårda stolar och kala väntrum, Vi jobbar för att ha Sveriges mest framstående tandvårdspersonal i kombination med den senaste teknologin. Helt enkelt en miljö där patienter erbjuds en kundupplevelse i världsklass.
Om Happident
Happident är den tredje största privata tandvårdskedjan i Sverige med kliniker i alla Sveriges storstäder. Vi är på en utvecklingsresa tillsammans och har målsättningen att inom de närmaste åren både utveckla och expandera verksamheten. Happidents grundare och ägare är tandläkare med många års erfarenhet av att bedriva kvalitativ och heltäckande tandvård i Sverige och internationellt. Kliniskt fokus genomsyrar hela vår verksamhet och vi har ambitionen att bygga den bästa arbetsplatsen för våra anställda. Genom vår unika "klustermodell" kan vi tillgodose alla våra patienters behov samtidigt som vi skapar unika karriärmöjligheter för alla våra medarbetare.
Arbetsbeskrivning
Som Treatment coordinator (TCO) hos Happident är din främsta arbetsuppgift att konvertera de leads som våra patienter genererar. Du finns för att hjälpa och coacha patienter vidare i behandlingskedjan, från genomförd undersökning, till slutförd behandling.
Du arbetar aktivt med dokumentation av ditt arbete i vårt CRM och arbetar fram underlag för de KPI:er vi mäter.
Du har stora möjligheter att organisera ditt arbete och din arbetsdag efter eget tycke och bollar gärna idéer och förbättringar med kliniker samt marknadsteamet.
Vi tror att du har:
En hög servicenivå med personligt driv och gärna med tävlingsinriktat förhållningssätt till försäljning.
Gedigen erfarenhet av organiserat säljarbete, framför allt genom telefon och mail.
Kunskaper om CRM och dokumentation.
Ett strukturerat arbetssätt.
En engagerande och entusiasmerande personlighet.
Erfarenhet och/eller utbildning som tandsköterska är ett krav.
Vad kan vi erbjuda dig?
Genom att erbjuda våra patienter kompetenta och engagerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor vill vi höja kvaliteten och utvecklingstakten inom svensk tandvård. Vi vill göra tandvården bekvämare, ännu mer serviceinriktad och till en naturlig del av våra patienters egen friskvård.
Vi arbetar med individuellt anpassad lönesättning. Vi månar om våra anställda och erbjuder därför ett mycket generöst friskvårdsbidrag. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och privat!
Praktisk information Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Göteborg Lön: Fast lön + provision Kontaktperson Maz Eyrumlu, VD och ägare maz@happident.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orasolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://happident.se/ Arbetsplats
Happident Kontakt
Mozhdeh Eskandari mozhdeh.eskandari@happident.se Jobbnummer
9505061