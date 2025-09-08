Treasury / Corporate Finance Consultant
Gothenburg (HQ) | Start: ASAP | End: 15 Dec 2025 | Deadline: 11 Sep 2025
About the assignmentWe are looking for a Treasury / Corporate Finance Consultant to take over and finalize an ongoing treasury project. You will stabilize processes, deliver key results, and implement automation to improve efficiency.
Key responsibilities
Finalize the credit management process with partner banks
Deliver weekly cashflow forecasts and complete the new forecast process
Automate AR overdue reporting
Set up or adjust floorplans for selected markets
Your profile
Experience in treasury, corporate finance, or cash management
Skilled in cashflow forecasting, credit management, and process automation
Comfortable taking over projects mid-way and delivering results
Strong communication skills in English
Nice to have: Experience with floorplan financing, ERP systems (e.g. SAP), and reporting automation tools.
Terms
Consultancy assignment, preferably full-time
Mainly on-site in Gothenburg HQ (some flexibility possible)
Apply
Send your CV and personal letter in English. Include salary expectations if possible. We review applications continuously - apply today!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
