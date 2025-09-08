Treasury / Corporate Finance Consultant

About the assignmentWe are looking for a Treasury / Corporate Finance Consultant to take over and finalize an ongoing treasury project. You will stabilize processes, deliver key results, and implement automation to improve efficiency.
Key responsibilities
Finalize the credit management process with partner banks


Deliver weekly cashflow forecasts and complete the new forecast process


Automate AR overdue reporting


Set up or adjust floorplans for selected markets

Your profile
Experience in treasury, corporate finance, or cash management


Skilled in cashflow forecasting, credit management, and process automation


Comfortable taking over projects mid-way and delivering results


Strong communication skills in English


Nice to have: Experience with floorplan financing, ERP systems (e.g. SAP), and reporting automation tools.
Terms
Consultancy assignment, preferably full-time


Mainly on-site in Gothenburg HQ (some flexibility possible)

Apply
Send your CV and personal letter in English. Include salary expectations if possible. We review applications continuously - apply today!
