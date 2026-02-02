Tre amanuenser vid institutionen för psykologi
2026-02-02
Tre amanuenser kopplade till forskning vid institutionen för psykologi
Vill du arbeta med uppgifter kopplade till vår forskning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som amanuens på Uppsala universitet.
Som amanuens vid Uppsala universitet är du student och arbetar deltid i kombination med dina studier. Välkommen att besöka https://www.uu.se/institution/psykologi/
för mer information om vår verksamhet.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår uppgifter kopplade till DIVE-gruppen, och då att samla in data i POF3, en eye tracking studie av 3 månader gamla barn.
Kvalifikationskrav: För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. För den aktuella anställningen krävs att den sökande har pågående studier i psykologi vid Uppsala universitet och tidigare erfarenhet av eye tracking och den aktuella åldersgruppen.
Övrigt meriterande: erfarenhet av den aktuella studien POF3.
Ansökningsförfarande:
- Curriculum Vitae
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Den aktuella anställningen löper om 2 månader och därefter kan anställningen vid behov förnyas. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får dock omfatta högst tre år. Omfattningen är på 15 %. Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Terje Falck-Ytter (mailto:terje.falck-ytter@psyk.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2026. UFV-PA 2026/259.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
