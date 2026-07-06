Traversförare till Södra Buildings Systems
AB Effektiv Väst / Maskinförarjobb / Varberg Visa alla maskinförarjobb i Varberg
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Varberg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Södra är Sveriges största skogsägarförening med fler än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södras verksamhet sträcker sig från traditionella produkter som pappersmassa och trävaror, till nya spännande områden som till exempel förnybar energi, konstruktionsmaterial och textilmassa som används till kläder. Södra tar vara på hela trädet och ser till att det sker på ett sätt som gör största möjliga nytta för alla.
Södra Building Systems är södras nyaste affärssegment. Sedan beslutet om en första investering i en fabrik 2018 har södra hunnit starta produktionen av KL-trä och skapat sig en stark marknadsposition i Norden. Till södras moderna fabrik i Väröbacka söker vi nu förstärkning för att täcka verksamhetens behov. Läs gärna mer om oss på Södra på: https://www.sodra.com/
Vad erbjuder rollen?
Tillsammans med dina kollegor kommer du att jobba med emballering, lastning, tejpning, hantering i utlastning med travers samt truckkörning i intag.
Du kommer ingå ett skiftlag om ca 15 personer.
Arbetstid: Heltid, 2-skift, dagtid/eftermiddag
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och trivs i en produktionsmiljö där noggrannhet och samarbete är centralt. Du har erfarenhet av att köra motviktstruck och travers samt är van vid att arbeta i grupp med högt säkerhetstänk. Erfarenhet från liknande roller är meriterande, men vi värdesätter lika mycket din vilja att lära och utvecklas. Som person är du ansvarstagande och bidrar med positiv energi som inspirerar dina kollegor.
Krav för tjänst: För att vara aktuell för rollen behöver du ha giltiga truck (B1) - och traverskort som inte är äldre än tre år.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 20/7. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ebba på ebba.bremberg@effektiv.se
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt matchning.
Vi har en sportslig attityd och erbjuder schyssta villkor, kollektivavtal och goda förutsättningar för dig som blir en del av Team Effektiv. Det har gjort oss till en attraktiv arbetsgivare, vilket utmärkelserna Årets Bemanningsaktör och Årets Karriärföretag är ett bevis på.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
För den här tjänsten blir du anställd av Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
Varberg, travers, traversförare, logistik, södra Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021303-2086671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Brukstorget (visa karta
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432 40 VARBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9993277