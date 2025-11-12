Trattoria Prego

Aieshson AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-11-12


Vi söker diskare till vårt kök!
Vi söker en pålitlig och effektiv diskare som vill bli en del av vårt köksteam.
Som diskare har du en viktig roll i att hålla ordning, rent och fräscht i köket.
Dina arbetsuppgifter är:
Diska tallrikar, bestick, kastruller och köksredskap
Hålla rent och snyggt i diskrummet och köket
Hjälpa till med enklare köksuppgifter vid behov
Följa hygien- och säkerhetsrutiner
Vi söker dig som:
Är noggrann, snabb och gillar att arbeta i ett högt tempo
Trivs med att jobba i team
Har en positiv inställning och tar ansvar
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav
Möjlighet till extra timmar eller fast tjänst
Vi ser fram emot din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: hosaminho4@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aieshson AB (org.nr 556703-8632)
Lilla Klädpressaregatan 19 (visa karta)
431 39  GÖTEBORG

Arbetsplats
Dereici Café Och Pasta Restaurang AB

Jobbnummer
9602137

