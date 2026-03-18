Transportplanerare
2026-03-18
Är du en serviceinriktad lagspelare med erfarenhet från transportplanering och trivs i en bredd av administrativa uppgifter? Ragn-Sells i Kallinge förstärker nu sitt team!
Om Ragn-Sells
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi erbjuder effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Men att arbeta hos oss handlar om så mycket mer än avfall.
Vårt arbete bidrar till ett mer hållbart samhälle och en bättre miljö, för alla. Vi är ett värderingsstyrt företag där omsorg, respekt och samarbete är centralt i allt vi gör. Hos oss får du möjlighet att kombinera praktiskt arbete med ett viktigt syfte: att ta hand om miljön och framtiden, tillsammans med engagerade kollegor.
Dina ansvarsuppgifter
I rollen som Transportplanerare är du en nyckelperson i att planera och ruttoptimera transporterna för din geografi inom både farligt avfall och icke farligt avfall. Du säkerställer att resurser används effektivt och gör löpande kapacitetsbedömningar när förutsättningar snabbt förändras. Du har en viktig roll med många olika kontaktvägar både internt och externt. I rollen ingår även andra administrativa uppgifter eftersom du kommer stötta och vara involverad i flera olika delar av verksamheten, exempelvis:
Agera backup till vår kundservice
Hantera inkommande kunduppdrag
Uppföljning samt kvittering av utförda uppdrag och underlag
Administrera avvikelser i inkomna leveranser
Viss vågadministration och ordermottagning
Arkivering och inventering
Bra att veta
Start omgående med anställning genom OnePartnerGroup.
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Mån-fre 7-16 med flextid
Tjänstgöringsort: Kallinge
Vem är du?
Vi söker dig som är en prestigelös lagspelare med ett driv av att stötta och underlätta verksamheten. Du bidrar med en helhetssyn och struktur till gruppen, samtidigt som du är flexibel och anpassar arbetet efter verksamhetens behov. Din kommunikativa förmåga och samarbetsvilja samtidigt som du är strukturerad och tydlig gör att du är en viktig länk i teamet och att du bidrar till ett positivt arbetsklimat. För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har flytande kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska både i tal och skrift, innehar b-körkort, samt har goda datakunskaper. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från transportplanering inom avfalls- och transportbranschen, gärna inom miljö- och återvinningsområdet.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
