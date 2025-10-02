Transportansvarig PostNord TPL, Norrköping
PostNord TPL AB / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2025-10-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PostNord TPL AB i Norrköping
, Haninge
, Solna
, Jönköping
, Ljungby
eller i hela Sverige
Om rollenI denna roll har du ett övergripande ansvar för ett av våra mest samhällskritiska transportflöden - där du leder arbetet med att säkerställa kvalitet, följsamhet och effektivitet i en komplex och reglerad logistikmiljö. Du kommer in i ett läge där det finns stort utrymme att påverka och driva förbättringsarbete. Tjänsten rapporterar till affärsutvecklingschef och är placerad i en matrisorganisation med flexibilitet kring arbetsort.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
- Ansvara för transportupplägg och leveranser inom ett nationellt distributionsnät.
- Upphandla och avtala med transportörer - med krav på kostnadseffektivitet, kvalitet, säkerhet och regelverk.
- Ta fram och implementera en långsiktig utvecklingsplan för transportområdet.
- Följa upp transportörers prestationer och arbeta med löpande förbättringar.
- Driva strategiska initiativ för att utveckla konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och hållbara transportlösningar.
- Ansvara för att rapportera av KPI:er, strategiska initiativ, förbättringsarbete, mm till kunden.
- Besöka transportörer och terminaler för att säkra kvalitet och utveckla samarbeten.
- Arbeta i ett internt kundteam med bl.a. IT, kundtjänst och produktion för att optimera flöden och spårbarhet.
Om dig
- Högskoleutbildning inom logistik, transport, ekonomi eller motsvarande.
- Flerårig erfarenhet från transport- och distributionsbranschen, gärna med fokus på reglerade och komplexa flöden.
- Vana vid att upphandla transporttjänster, skriva och förhandla avtal.
- Mycket god förståelse för logistik- och distributionsnätverk - gärna från transport- eller åkeriföretag.
- Erfarenhet av att driva affärsutveckling och förbättringsinitiativ inom logistik.
Meriterande:
- Erfarenhet av logistik inom läkemedelsbranschen eller annan reglerad sektor.
Personliga kvalifikationer:
För att lyckas i rollen behöver du ha ett tydligt strategiskt förhållningssätt och trivas med att arbeta långsiktigt med utveckling och förbättring av transportlösningar. Du har förmågan att lyfta blicken och se helheten - och kan samtidigt omsätta affärsmål till konkreta initiativ som driver verksamheten framåt.
Du är strukturerad och säkerhetsmedveten, med en naturlig känsla för att arbeta metodiskt och följa upp kvalitet och efterlevnad - men också med ett öga för vad som kan effektiviseras eller utvecklas. Rollen kräver att du är affärsmässig, lösningsorienterad och målmedveten, särskilt när du balanserar operativa realiteter med långsiktiga strategier.
Vi tror att du är en person som är trygg och stabil även under press, med en flexibel inställning och förmåga att hantera förändrade förutsättningar på ett konstruktivt sätt. Du kommunicerar tydligt och professionellt, har lätt för att samarbeta över funktioner och bygger förtroende i dialogen med både interna och externa aktörer.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
PostNord TPL erbjuder dig arbete i en dynamisk och förändringsorienterad miljö hos en av Sveriges största arbetsgivare. Vi har goda tjänstepensionsvillkor, friskvårdsbidrag och personalförmåner genom PostNords egen personalstiftelse PostNordPlus och det finns bra utvecklingsmöjligheter.
Vår värdegrund och kultur
Vi är ansvarstagande, modiga och engagerade, och leder effektivt förändring oavsett om vi leder oss själva eller andra. Vi uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. Vi bygger vidare på våra framgångar och lär oss av både kollegor och misstag. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
Ansök
Du ansöker genom att klicka på "Ansök" nedan i annonsen. Sista ansökningsdag är 2025-10-30. Urval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
I den här rekryteringen samarbetar PostNord TPL med Jefferson Wells, ManpowerGroup. Vi tar endast emot ansökningar via annonsen pga GDPR. Vid frågor angående tjänsten kontakta rekryteringskonsult Hanna Lindeberg på 011-19 43 58 eller hanna.lindeberg@jeffersonwells.se
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Ljungby i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord TPL AB
(org.nr 556161-7191), https://www.tpl.postnord.com/ Arbetsplats
PostNord TPL Jobbnummer
9537402