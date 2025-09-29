Traktorförare
2025-09-29
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, bygger och förvaltar kommunens offentliga miljöer som gator, torg, parker, skogar, naturområden samt kommunens lokaler. Vi ansvarar även för evenemangssamordning samt idrotts- och fritidsverksamhet för att främja folkhälsan genom att samarbeta med och stödja föreningar.
Gatudriftenheten består idag av 40 engagerade medarbetare som arbetar med drift och underhåll av Halmstads kommuns gator, vägar, gatubelysning, broar samt gång- och cykelvägar. Enhetens arbete pågår året runt för att säkerställa en trygg och trivsam trafikmiljö. Inom enheten utbyter vi erfarenheter och använder varandras olika yrkeskompetenser för att ständigt utvecklas och rusta verksamheten för nya utmaningar.
Vill du arbeta med att hålla Halmstads kommuns offentliga miljöer rena, trygga och välskötta och bidra till en välfungerande stad? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som traktorförare får du en viktig roll i att hålla staden ren, trygg och välskött. Arbetet innebär att du kör och manövrerar olika fordon och maskiner inom renhållning, samtidigt som du ansvarar för tillsyn, skötsel och enklare underhåll av fordon och maskiner för att allt ska fungera som det ska. Du deltar i det dagliga arbetet med att sopa, tömma och sköta kommunens allmänna ytor, vilket gör att både invånare och besökare får en trivsam miljö. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande. Uppdraget som traktorförare handlar också om att bidra till en säker och väl fungerande arbetsmiljö, där du tar ansvar både för ditt eget arbete och för att gruppen som helhet kan arbeta tryggt och effektivt. Som traktorförare utgår du i ditt dagliga arbete från det digitala verksamhetssystemet (BM road service) för planering, dokumentation och uppföljning av arbetsuppgifter.
Arbetet innebära schemalagda tider med två skift samt helger och under vintern kan beredskap förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant gymnasiekompetens eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Vi ställer krav på:
* B-körkort manuell växellåda
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Önskvärda krav är:
* C-körkort
* Yrkeskompetensbevis för lastbil- och busstrafik
* Maskinförarutbildning
* Utbildningen arbete på väg (APV) eller annan relevant utbildning
* God datavana
* Erfarenhet av maskinkörning eller arbete inom renhållning/fordonshantering
* Erfarenhet av att arbeta i digitala driftstödsystem
* Erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet
* Erfarenhet av arbete i trafikintensiva miljöer
I rollen som traktorförare behöver du kunna arbeta strukturerat efter rutiner och tidsplaner, du är noggrann och pålitligt och strävar alltid efter att leverera ett gott resultat. Du trivs med att samarbeta och bidra till en positiv laganda då teamet och arbetsglädjen är viktig. Du har en förmåga att se möjligheter och hitta lösningar på olika utmaningar för att nå resultat. Det är viktigt att du både kan bidra till gruppens gemensamma insats samtidigt som du kan ta ansvar för självständiga arbetsuppgifter.
När du arbetar hos oss möter du många kommuninvånare i ditt arbete, därför söker vi dig som har en serviceinriktad inställning och värdesätter ett gott bemötande gentemot våra kommuninvånare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Ersättning

Enligt avtal.
