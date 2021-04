Trainer - Rituals Cosmetics Sweden AB - Personaltjänstemannajobb i Stockholm

Rituals Cosmetics Sweden AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm2021-04-13Är du en karismatisk, kommunikativ och strukturerad utbildare med passion för skönhet och försäljning? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu en inspirerande och erfaren utbildare som vill vara en del av vårt nordiska trainingteam.DIN ROLLSom Trainer är du tillsammans med dina kollegor ansvarig för att identifiera, analysera och sammanställa vårt utbildningsbehov i Norden. Vidare är du ansvarig för att utföra, följa upp och utveckla våra utbildningar för Area Managers och butikspersonal i Norden, främst i Sverige, Danmark och Norge. I rollen som Trainer kommer du självständigt få driva och delta i projekt för att utveckla och säkerställa att våra utbildningsinsatser håller en god kvalité. Du kommer att vara en ambassadör och aktivt arbeta för att skapa engagemang och delaktighet för våra utbildningar i verksamheten.Tjänsten är placerad på vårt nordiska huvudkontor som ligger i vackra lokaler på Östermalm i Stockholm. Du kommer att rapportera till vår Training Manager och ingå i ett team bestående av fyra personer. Resor kan förekomma i tjänsten.Rituals filosofi bygger på Slow down. . . och att göra de små stunderna i livet till meningsfulla Ritualer och det är precis den upplevelsen vi alla jobbar för att ge till våra kunder. Hos oss kommer du att få driva ditt område mot höga, utmanande och roliga affärsmål samtidigt som du får möjligheten att utvecklas och vara med på en fantastisk resa.2021-04-13Vi söker dig som har flera års erfarenhet av en liknande roll med erfarenhet från att skapa e-learnings, meriterande om du har arbetat inom Retail eller Wholesale. Du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område och flerårig erfarenhet från att utbilda ledare. Du talar och skriver engelska och svenska obehindrat, meriterande om du behärska övriga nordiska språk. Kunskap om Microsoft Office, särskilt Excel och Power Point är ett krav.Vi söker dig som är energisk, driven och som brinner för utbildning, försäljning och skönhetsbranschen. Du tycker om kombinationen av att få vara kreativa och skapa utbildningsmaterial samt att själv utföra utbildningar. Du samarbetar väl med andra, är prestigelös och sätter stort värde i att alltid leverera hög kvalitet. Du är lyhörd i ditt arbete och har känsla för vad som skapar värde för organisationen.Vi tycker att det är viktigt med massor av positiv energi, noggrannhet, en god kommunikativ förmåga och relationsorientering. Du strävar efter att bli "best in class" inom din position, drivs av förändringar, är engagerad och vill skapa meningsfulla stunder för våra kunder.För att lyckas i rollen är du självgående, flexibel och du trivs i situationer där stor variation av arbetsuppgifter förekommer. Du är handlingskraftig och professionell i din framtoning och har förmågan att arbeta under eget ansvar med ett tydligt fokus på att ge bästa service i sann Rituals anda.VAD HAR VI ATT ERBJUDA?Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en spännande bransch och i ett bolag som har en mycket positiv utveckling och stark tillväxt. Rollen som Trainer är till en början en deltidstjänst på 50% med god chans att utökas till en heltidstjänst då vi ständigt växer. Du välkomnas till ett härligt och varmt team med stark sammanhållning, där alla tar ansvar för sina arbetsuppgifter samtidigt som man hjälps åt vid behov och bidrar till Rituals fortsatta framgång. Som anställd på Rituals har du stora möjligheter att växa och få ta ansvarVÅRA RITUALER"Vi är inte här för att sälja skönhet, vi är här för att du ska må bra!" Raymond Cloosterman, CEO Rituals.Rituals vill hjälpa dig att slå ner på takten i ditt stressiga liv, att skapa meningsfulla stunder och att påminna dig om att uppleva dessa stunder med glädje.Vår ambition är att bli världens främsta varumärke inom kosmetik. Och för det behöver vi passionerade, energiska, ambitiösa och drivna människor som hjälpa oss att uppnå våra mål. Det här kan kännas som en paradox, men inom vårt företag kompletterar meningsfullhet och prestation varandra som yin och yang.Människor är de ultimata ambassadörerna för vårt varumärke.INTRESSERAD?Om du är intresserad av tjänsten och din profil matchar den profil vi söker, ser vi fram emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Att hitta kandidater med rätt kompetens och värderingar är väldigt viktigt för oss.För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mail kommer inte med i vårt urval pga GDPR-rutiner.Sista dag att ansöka är 2021-05-30Rituals Cosmetics Sweden ABÖstermalmsgatan 87C 1TR11459 Stockholm5687148