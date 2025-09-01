Traineechef, omsorgsförvaltningen
2025-09-01
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Har du ett starkt intresse för ledarskap och engagemang för utvecklingsfrågor? Nu har du möjlighet att söka till omsorgsförvaltningens traineeprogram för enhetschefer!
Genom vårt traineeprogram vill vi rekrytera, utveckla och behålla talangfulla framtida ledare. Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att utveckla och bygga på dina färdigheter som ledare inom något av verksamhetsområdena vård- och omsorgsboende, ordinärt boende eller funktionsstöd.
Omsorgsförvaltningen har det viktiga uppdraget att arbeta med vård och omsorg för äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård.
Välkommen med din ansökan för att få chansen att bli en del av vår verksamhet där vi strävar efter att skapa omsorg i världsklass.
Som traineechef kommer du under sex månader att delta i vårt traineeprogram, där du får arbeta nära en enhetschef som fungerar som din handledare. Du kommer att utvecklas genom att utföra kvalificerade arbetsuppgifter och få möjlighet att prova på rollen som arbetsledare under sommaren, med stöd av mentor. Programmet innehåller även projektarbete och utbildningar inom ledarskap, HR, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Genom vårt traineeprogram erbjuder vi dig:
• Möjligheten att långsiktigt växa in i rollen som enhetschef genom att du förberetts i och utvecklat ditt ledarskap vilket ger dig en grund inför uppdraget och vidareutveckling
• erfarenhet och kunskap om hur du genomför och bedriver utvecklingsarbete
• god kännedom om chefsuppdraget i omsorgsförvaltningen och i kommunal verksamhet
• personlig utveckling genom praktiska arbetsmoment, reflektion och utbildning
• handledare genom hela programmet
• tillsvidareanställning och en roll som enhetschef inom något av våra verksamhetsområden efter genomfört traineeprogram
• individuell och differentierad lönesättning.
Efter genomfört program tilldelas du en mentor med syfte att stötta dig i rollen som enhetschef. Som enhetschef kommer du även utbildas i utvecklande ledarskap och få möjlighet att vidareutvecklas genom interna utbildningar inom Kristianstads kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som ser att en ledarroll är det naturliga steget i din utveckling. Som person är du driven och genom din nyfikenhet ser du möjligheter i ditt arbete som du arbetar med utifrån ett helhetsperspektiv. Du är strukturerad och har en förmåga att arbeta utifrån mål och ser till att uppfylla dem. Du har ett intresse för människor och har förmåga att skapa goda relationer.
Traineeprogrammet riktar sig till dig med en högskole- eller universitetskandidatexamen inom ett område arbetsgivaren bedömer lämpligt, så som socionomutbildning, utbildning inom hälso- och sjukvård, beteendevetenskap, med flera.
För att vara aktuell för programmet krävs 1-2 års arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet inom ett område motsvarande omsorgsförvaltningens verksamheter är det meriterande. Vidare är du kommunikativ med goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Goda datorkunskaper och B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer alternativt lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Ersättning
