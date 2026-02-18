Trainee sökes till Deichmann i Stockholm!
2026-02-18
Är du nästa ledare inom Retail?
Om du älskar skor, vill utbilda dig till retailledare och arbeta tillsammans med våra andra fantastiska medarbetare i ett område där det hela tiden är full fart, stor omväxling i arbetet och höga krav på självständighet - då har vi jobbet för dig!
Hos Deichmann tror vi på att man kommer längst med samarbete och vi arbetar därför hela tiden på att stärka teamkänslan och arbetsglädjen. Vi har en väletablerad arbetsmiljöorganisation som löpande fokuserar på att förbättra bland annat säkerheten, allas vår trivsel och arbetsglädje genom aktiviteter och kampanjer.
Om traineeprogrammet
För att ständigt följa med i förändrade konsumentbeteenden och en föränderlig bransch är det viktigt att vi hela tiden strävar efter utveckling för att möta nya behov. Genom våra medarbetares olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv säkerställer vi en hållbar utveckling. Vårt traineeprogram syftar till att utveckla framtidens retailledare.
Deichmanns traineeprogram innebär att deltagaren får en inblick i olika delar av vår verksamhet, så som försäljning, personalhantering och budget. Praktiskt arbete varvas med teori och du får en bred inblick i arbetet i våra butiker, men också en gedigen ledarskapsutbildning. Under de 8 månader programmet pågår lär du känna Deichmann som företag, vårt koncept och våra värderingar. Du kommer:
• rotera mellan olika butiker och få en bred inblick i våra olika roller
• delta i workshops och utbildningar
• arbeta i olika team som ger dig insikter, lärdomar och nätverk
• ha en mentor som coachar dig och hjälper dig att navigera
Som trainee kommer du utbilda dig under en mentor på heltid i flera av våra butiker under 8 månaders särkild visstidsanställning. Under programmet utgår du från en stambutik, men i uppdraget ingår även arbete i andra butiker i distriktet: Upplands Väsby, Nacka, Liljeholmen, Haninge, Sergelgången, Skärholmen, Kista, Farsta och Sollentuna.
Traineeprogrammet förväntas tillsättas snarast möjligt.
Om jobbet
Du kommer att ha ett nära samarbete med butikschefen. Tillsammans med butikschefen och våra butikssäljare ska du vara med och säkerställa att butiken fortsätter vara en god arbetsplats och en lika attraktiv plats att handla i som alla våra övriga butiker i Sverige.
Om dig
Du blir upplärd inom branschen och konceptet för Deichmann Sko genom praktisk träning i vår butik. Det är därför inte nödvändigt att du har erfarenhet från skobranschen men det är ett krav att du har erfarenhet från detaljhandeln. Det är meriterande om du har tidigare ledarerfarenhet från handel eller restaurang. Tänk på att butiksarbete kan upplevas som fysiskt krävande. Du behöver ha fyllt 18 år för att jobba hos oss.
I din roll som trainee är det viktigt att du sätter dig in i butikschefsrollen. Som butikschef deltager du i det dagliga butiksarbetet och är en del av teamet. Samtidigt är du ett förtroendegivande föredöme som ser helheten, motiverar och tydliggör genom fokus på försäljnings- och kostnadsmål, kundservice, och medarbetarnas trivsel i butiken. Vi söker en person som:
• har ett stort skointresse
• har erfarenhet från detaljhandeln
• är ambitiös och serviceorienterad
• har nära till skratt och viljan att ta på sig ett stort ansvar
• har förmåga att hantera en ibland stressig vardag
• är en prestigelös och motiverande person som vill utveckla sitt chefs- och ledarskap
Om du dessutom är utåtriktad, tycker om kundkontakt och vill ta på dig ett ansvar som lever upp till ovanstående - så skynda dig att skriva en ansökan till oss!
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete där du har möjlighet att utvecklas både professionellt och personligen. Vi söker alltid efter motiverade, prestationsorienterade kollegor, som vill arbeta i ett sunt företag där du bland annat erbjuds:
• Friskvårdsbidrag genom Epassi
• En engagerad arbetsmiljöorganisation
• Personalrabatt hos Deichmann Sverige
• Kollektivavtal och pensionsordning
• Avtalsenlig lön och bonusavtal
• Utvecklings- och utbildningsmöjligheter
Ytterligare upplysningar
Urval och intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Deichmann tror att en arbetsplats med större mångfald skapar en bättre arbetsmiljö och mer nöjda kunder.
Håll gärna utkik i din skräppost, för eventuell kommunikation från oss.
Deichmann genomför en bakgrundskontroll i slutet av varje rekryteringsprocess, som är en del utav referenstagningen. Detta är en del i ett led att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, bidra till god arbetsmiljö och säkerställa trygghet för såväl medarbetare, kunder och arbetsgivare. Kontrollen innefattar bland annat fällande och friande domar, samt strafföreläggande hos svenska domstolar.
