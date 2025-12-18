Trainee inom beredskapsplanering
2025-12-18
Bli en viktig del av vår energiframtid och ta dig an energiutmaningen som trainee inom beredskapsplanering.
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom flera områden av verksamheten.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
Om tjänsten
Som trainee får du en unik möjlighet att arbeta med frågor som är avgörande för Sveriges elförsörjning och samhällssäkerheten. Rollen innebär att du bidrar till att stärka den operativa eldriftens kontinuitets- och totalförsvarsförmåga.
Du kommer att arbeta med utveckling av förmågor som manuell förbrukningsfrånkoppling och dödnätsstart, vilket är centralt för att kunna återuppbygga driften efter ett nätsammanbrott. Arbetet omfattar systemskyddsplan, återuppbyggnadsplan och provningsplan kopplat till Net Code Emergency & Restauration, samt planering och genomförande av övningar. Du får även möjlighet att delta i förvaltning och utveckling av föreskrifter och regelverk som är kopplade till dessa förmågor.
Som trainee blir du en del av enheten Driftstöd med cirka 17 medarbetare, där du får arbeta nära erfarna kollegor och bygga ett brett nätverk både internt och externt. Rollen ger dig stora utvecklingsmöjligheter och en chans att påverka arbetet med att stärka Svenska kraftnäts förmåga vid driftförhållanden utanför normalt drifttillstånd.
Som trainee får du en unik chans att lära av kunniga och erfarna kollegor, bidra med nya perspektiv och växa in i en roll där dina insatser är viktiga för att säkra Sveriges elförsörjning.
Om dig
Skallkrav:
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee hos oss får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt. Under traineeåret kommer du att få ta del av utbildningar, handledning och praktiska erfarenheter som rustar dig för framtiden - samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och energi till vår verksamhet.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till Den statliga värdegrunden - Statskontoret.
När programmet startat ska du ha en akademisk examen alternativt yrkeshögskola examen med inriktning elkraft, säkerhet eller likvärdigt inriktning som vi berömmer är relevant. Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Kännedom om de europeiska nätkoderna NC ER och/eller SO GL
Bra att veta
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan.
• Programmet startar september 2026
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter.
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Viktiga datum under rekryteringsprocessen.
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Habib Zohali 010-475 82 98. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Caroline Kirschon 010-350 92 49. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
