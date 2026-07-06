Trainee AI-konsult

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Konnect Global AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-06
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Vill du skapa en framgångsrik karriär inom försäljning? Vi på Konnect söker nu en utåtriktad och ambitiös företagsrådgivare till vårt team i Stockholm.
Här erbjuder vi en unik möjlighet att arbeta över olika annonserings- och teknologiplattformar och leverera lösningar som tidigare endast varit tillgängliga för stora varumärken.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta som företagsrådgivare med fokus på annonseringslösningar. Under din introduktionsperiod får du relevant utbildning, arbeta med mötesbokning samt delta i kundmöten tillsammans med erfarna seniorsäljare.
DINA ARBETSUPPGIFTER INKLUDERAR:
Mötesbokning och genomförande av kundmöten.
Att skapa och upprätthålla kontinuerlig dialog med nya kunder.
Att vidareutveckla befintlig kundportfölj.
Att identifiera kundens behov och erbjuda skräddarsydda lösningar.
VI SÖKER DIG SOM:
Vill utvecklas som företagsrådgivare och har en stark vilja att lära.
Har god kommunikativ förmåga och behärskar svenska i tal och skrift.
Är målinriktad och resultatorienterad.
Är självständig, strukturerad och professionell.
Har driv, engagemang och en stark arbetsmoral.
Har högre utbildning och/eller erfarenhet inom försäljning eller service är meriterande, men inget krav.
HOS OSS FÅR DU:
En arbetsplats med några av Sveriges starkaste varumärken i ryggen.
Fullständig säljutbildning och kontinuerlig utveckling.
Konkurrenskraftig lön med garantilön, provision och bonus.
Ett engagerat och stöttande team.
Sociala aktiviteter, tävlingar och belöningssystem.
En arbetsmiljö som uppmuntrar innovation och ger utrymme för idéer och initiativ.
ANSÖKAN:Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Kanske är du vårt nästa säljtalang.
Skicka in din ansökan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi är stolta över att vara det föredragna valet för Sveriges mest framstående varumärken. Med över ett decennium av erfarenhet inom kundhantering har vi inte bara etablerat oss som branschledande utan även byggt upp pålitliga partnerskap vid vår sida.
Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och högt i tak. Vi strävar ständigt efter att överträffa kundens förväntningar och skapar en miljö där varje interaktion ses som en möjlighet att leverera exceptionell service. Genom att vara flexibla och kontinuerligt anpassa oss till kundernas behov, fortsätter vi att skapa meningsfulla och långsiktiga relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konnect Global AB
(org.nr 556818-9368)
Borgarfjordsgatan 16 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Konnect Jobbnummer
9994574