Trainee - Svenska kyrkan Boden
2026-02-19
Är kyrkan en arbetsplats för dig? Vi söker dig som är mellan 18 och 25 år till en praktiktjänst där du får upptäcka hur det är att arbeta i kyrkan och en chans att fundera på vad du vill göra i framtiden. Kanske hittar du ditt framtida yrke det här året?
Det finns massor av olika yrken i kyrkan; musiker, diakon, präst, vaktmästare, församlingspedagog, kommunikatör, församlingsvärd och många fler. Som trainee har du möjlighet att få en inblick i flera av dessa yrken - samtidigt som du bli en viktig resurs i en församling där dina tankar och synpunkter tas tillvara. Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Utifrån dina egna intressen hittar vi tillsammans din plats och de sammanhang där dina kunskaper och dina personliga egenskaper tas tillvara.
Under ditt år som trainee stöttas du av din handledare. Tillsammans lägger ni upp ditt schema, har utvecklande samtal och utforskar din plats i kyrkan. Du ingår även i ett nätverk med andra Trainees i Luleå stift som möts regelbundet för utbildning, samverkan och inspiration.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att
Lära känna Svenska kyrkan Boden och dess verksamhet.
Delta i gudstjänster, barn- och ungdomsgrupper, personalsamlingar och vuxenverksamhet
Läsa Svenska kyrkans grundkurs.
Anställningen varar från september till och med maj och månadslönen är 23 520. Församlingen har även en lägenhet som du har möjlighet att hyra till förmånligt pris under ditt år som trainee.
Om dig
Vi söker dig som
Är mellan 18 och 25 år
Är nyfiken på Svenska kyrkans tro och liv
Är medlem i Svenska kyrkan
Har deltagit i någon kyrklig verksamhet
Åldersintervallet är valt för att programmet riktar sig till personer i början av sin yrkeskarriär och som vill utforska olika yrken i Svenska kyrkan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: bodens.pastorat@svenskakyrkan.se
https://svenskakyrkan.se/boden
Strandplan 25
Carina Westbrandt carina.westbrandt@svenskakyrkan.se 0921-77583
