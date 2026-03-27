Trafiksamordnare
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Som trafiksamordnare på stadsmiljöförvaltningen kommer du att handlägga ansökningar genom att utreda och svara på remisser till polismyndigheten samt ta ut fastställd avgift. Utöver det samordnar och planerar du trafikfrågor för evenemang och tillfälliga händelser för att säkerställa ett trafiksäkert genomförande med god framkomlighet. Vid större evenemang och händelser sker samordning ute i fält där evenemanget äger rum. Arbetet präglas av samverkan med berörda intressenter såsom arrangörer, Göteborg & Co, Polis, räddningstjänst och Västtrafik där ni tillsammans planerar och stöttar genomförandet.
En stor del av rollen består av administrativa uppgifter samt att löpande medverka i utveckling av arbetssätt och rutiner för verksamheten. Vi ansvarar för framkomlighet och tillgänglighet för alla trafikslag, trafiksäkerhet och trafikinformation vid större evenemang och händelser som är en del av göteborgarnas vardag. Du kommer att arbeta med allt ifrån första maj-tåg, Chalmerscortègen och Westpride till stora löplopp, konserter, Kulturkalaset samt film- och tv-inspelningar.Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du
- Universitetsutbildning inom relevant område eller motsvarande utbildning och erfarenhet
- Två års erfarenhet av liknande arbete
Meriterande är
- Erfarenhet av arbete med trafik
- Erfarenhet av arbete med ordningslagen
- Kännedom om kommunala regelverk
- Erfarenhet av arbete med Autocad, Bluebeam eller liknande ritprogram
- Erfarenhet av arbete med ekonom och frahantering
- Erfarenhet av arbete i ExcelDina personliga egenskaper
Som peson ser vi att du har ett strukturerat arbetssätt och har en god förmåga att planera ditt arbetssätt. Du har lätt för att anpassa både dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. För att lyckades behöver du även ha en god samarbetsförmåga då du kommer arbeta nära fler aktörer, som även ställer krav på din kommunikativa förmåga.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1562". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Björn Isgren bjorn.isgren@stadsmiljo.goteborg.se Jobbnummer
9822430