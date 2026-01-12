Trafiksäkerhetsutredare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en trafiksäkerhetsutredare för ett uppdrag där du utreder och tar fram underlag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Rollen innebär att analysera behov och föreslå insatser som kan förbättra trafiksäkerheten i den offentliga miljön, i nära dialog med relevanta intressenter.
ArbetsuppgifterGenomföra utredningar kopplade till trafiksäkerhet och identifiera förbättringsområden.
Ta fram förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt tydliga beslutsunderlag.
Sammanställa och presentera resultat, slutsatser och rekommendationer.
Samverka med beställare och andra berörda parter för att säkerställa rätt nivå på analys och leverans.
KravErfarenhet av att genomföra utredningar och ta fram beslutsunderlag.
Kompetens inom trafiksäkerhet och åtgärdsanalys kopplad till trafikmiljö.
Förmåga att strukturera, dokumentera och presentera resultat på ett tydligt sätt.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
