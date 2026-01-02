Trafikplanerare med fokus stora infrastrukturprojekt
2026-01-02
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Om arbetsplatsen
Huddinge kommun erbjuder en utvecklande arbetsmiljö och ett öppet samarbetsklimat med stor möjlighet att kunna påverka hur människor lever idag och imorgon. Huddinge kommun har en intressant och utmanande transportinfrastrukturuppbyggnad med flera stadsutvecklingsområden. Den starka utvecklingen i kommunen bidrar till ett stort driv och fokus på samhällsbyggnads- och infrastrukturfrågorna.
Rollen är placerad inom enhet trafikplanering, inom sektionen för strategi och offentlig miljö. Enheten består av elva trafikplanerare som gemensamt ansvarar för att skapa goda förutsättningar för ett fungerande och kapacitetsstarkt trafiksystem för alla transportslag på kort och lång sikt. Ledande inriktning för enhetens arbete är kommunens trafikstrategi och det hållbara resandet samt att skapa attraktiva och trygga offentliga miljöer. Framkomlighet, tillgänglighet, säkra skolvägar, utbyggnad av gång- och cykelvägar, parkering och mobility management är andra prioriterade frågor. Inom sektionen finns också kompetens inom strategiska frågor, landskapsarkitektur samt ekonomi och fastighet.
Om arbetet
Tjänsten som trafikplanerare fokus stora infrastrukturprojekt innebär att på strategisk nivå verka för att hitta synergier men även utmaningar mellan de stora infrastrukturprojekten i kommunen. Detta i syfte att skapa en helhetsbild både i närtid och på längre sikt med mål att öka effektiviteten samt skapa förutsättningar för planering och genomförande. Rollen syftar till att skapa nätverk mellan de pågående projekten vilket innebär att förmågan att snabbt analysera och dra slutsatser av relevant information i komplexa sammanhang är viktig. Det är även av stor vikt att förstå hur trafiksystemet fungerar och kunna sätta sig in i lösningar på lång sikt, men även behov under etappvis utbyggnad. Det kan också bli aktuellt att ta initiativ till utredningar och förstudier för att strukturera planeringen för kommunens samlade infrastrukturprojekt, både internt och mot externa parter.
Stort fokus kommer att ligga på kommunens två regionala stadskärnor Flemingsberg och Kungens kurva. Merparten av rollen handlar om samordning och nätverkande men det kan även bli aktuellt att vara projekt- eller uppdragsledare för någon av kommunens projekt eller utredningar.
Rollen rapporterar förutom till närmsta chef också till samhällsbyggnadsavdelningens styrgrupp samt berörda projektägare. Arbetet kommer ske nära projektledare och projektägare samt i dialog med regionen, Trafikverket och exempelvis grannkommuner.
De stora infrasturkturprojekt som pågår inom kommunen nu är Spårväg syd (del i Sverigeförhandlingen), Tvärförbindelse Södertörn, trafikplats Högskolan samt Bytespunkt Flemingsberg, inklusive planering för en nedsänkning av den statliga vägen 226. Vidare pågår arbete med planering och genomförande i några av kommunens utvecklingsområden såsom Flemingsberg, Loviseberg, Kungens kurva, Vårby, Skogås och Trångsund.Publiceringsdatum2026-01-02Profil
Vi söker dig som har civilingenjörsexamen med inriktning mot samhällsbyggande, väg- och vatten eller motsvarande avslutad högskoleutbildning med inriktning trafik eller samhällsplanering. Vidare har du flerårig erfarenhet och är väl insatt i samhällsbyggnadsprocessen med fokus på stora infrastrukturprojekt hos kommun, Trafikverket eller Region. Du har även god kunskap om nationell- och regional transportinfrastrukturplanering. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt god dator och systemvana är en självklarhet. Dokumenterad erfarenhet krävs.
För att lyckas i rollen som trafikplanerare med fokus stora infrasturkturprojekt är det viktigt att du som person är initiativtagande samt samarbetar och kommunicerar med andra på ett tydligt och lyhört sätt. Du behöver självständigt och i samarbete med andra planera och genomföra dina arbetsuppgifter. Andra egenskaper som är viktiga i rollen är att du är strukturerad och van att både identifiera och lösa problem. Du behöver också ha lätt för att skaffa dig god överblick och helhetssyn i olika komplexa frågor och ha förmåga att hantera flertalet pågående parallella processer och att plocka ut essensen ur dessa. Vidare är det en fördel om du är kreativ och har lätt för att omsätta idéer till handling. Det är även en fördel om du har kunskap om kommunal planering, planprocessen, processledning, avtal och förhandlingar samt den politiska beslutsprocessen.
Varför Huddinge?För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Upplysningar:Vid frågor om tjänsten kontakta enhetschef Edit Knutas; 08 535 364 52
Välkommen med din ansökan!
