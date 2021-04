Trafiklärare sökes till Södertälje - Södertälje Hamns Trafikskola AB - Lärarjobb i Södertälje

Södertälje Hamns Trafikskola AB / Lärarjobb / Södertälje2021-04-06Med över 10 års erfarenhet har vi valt att starta Södertälje Hamns trafikskola, som startades den 4 Sep 2017.Vi befinner oss dörr i dörr med tågstationen på Södertälje hamn, söder om Stockholm.Vi har lång erfarenhet av körkortsutbildning och hos oss finner du ett glatt erfaret gäng som ser fram emot att få träffa nya kollegor. Vårt mål är att hjälpa våra elever, effektivt och prisvärt utan att tänja på kvalitén. Våra bilar är bland annat golf diesel och seat hybrid bilar.Idag är vi 5 lärare och en receptionist. I nuläget utbildar vi endast på b- behörighet.Varmt välkommen till oss med din ansökan via mejl: info@sodertaljehamnstrafikskola.se Vi på Södertälje Hamns Trafikskola söker dig som är trafiklärare, godkänd av transportstyrelsen.Vi värdesätter dig som har en stor känsla för personlig service och jobbar med kvalité.Är positiv och social, samt gillar utmaningar. Har lätt för att samarbeta med kollegor och vill bidra till utveckling. Är arbetsam och noggrann med tider är något vi värdesätter. Som lärare hos oss kommer du att vara viktig för dina elever och skolans utveckling, därför är det av stor vikt att fokus sätts på varje enskild individ.Det spelar ingen roll om du har lite eller mycket erfarenhet av trafikläraryrket, vi hjälper dig att utvecklas här hos oss. Det viktigaste för oss är att du är trevlig och glad, samt gillar att träffa nya människor.Vi är ett roligt team med kompetenta medarbetare, så vill du bli en i gänget, tveka inte, skicka in din ansökan redan idag. Vi behöver dig!Nu söker vi på Södertälje Hamns Trafikskola en behörig trafiklärare till vår verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av körlektioner för behörighet B.Tjänsten är heltid eller mindre om du önskar det och tillsvidare.Just nu utbildar vi på B-behörighet. Vi söker först och främst en lärare på personbil, men har du erfarenhet av mopedutbildning så är det ett stort plus.I dagsläget jobbar vi i aSTRaweb och använder därmed det digitala utbildningskortet.Vid intresse, hör gärna av dig så berättar vi mer.Du kan nå oss på 08-550 10700, eller via mail info@sodertaljehamnstrafikskola.se 2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Södertälje Hamns Trafikskola ABStationsvägen 1415138 Södertälje5674422