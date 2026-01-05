Trafiklärare i Umeå
2026-01-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vi på Björkstadens trafikskola söker en trafiklärare! Tjänsten är tillsvidare och innefattar heltid med start enligt överenskommelse.
Som trafiklärare är du possitiv, social, strukturerad, och så småning om självgående i din yrkesroll som lärare och planering av elevernas utbildning. Du som söker jobbet är godkänd trafiklärare av Transportstyrelsen.
Fördelar med att vara trafiklärare hos oss är att vi har 10 minuter mellan körlektionerna så att man hinner återhämta sig mellan körningarna. Vi har stora och trevliga lokaler, så kunder och personal är inte i kontakt före körlektionerna. Vi tillgår även Umeås bästa övningsområden direk man kör ut från parkeringen!
Om oss: Björkstadens trafikskola har funnits i Umeå sedan 1970-talet. Vi är belägna på Berghem i Umeå och har för närvarande två anställda. Vi ser fram emot att välkomna ännu en lärare till vår verksamhet!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: kenneth@trafikskolanpaberghem.com
