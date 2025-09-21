Trafiklärare

Expansa AB / Lärarjobb / Boden
2025-09-21


Vår verksamhet finns i Luleå och Boden. Vi söker dig som är godkänd trafiklärare av Transportstyrelsen på minst behörighet B.
Verksamheten vi bedriver är på alla körkortsbehörigheter utom MC idag (from våren 26 även MC)
Du som vill komma och jobba med oss bör vara intresserad av att utvecklas i ditt yrke, och gilla utmaningar.
Självständighet och framåtanda slår högt. Kundrelationerna som du får bör utveckla både dig och kunden.
Du kommer att jobba med teoretisk utbildning både muntligt och i grupp samt praktisk utbildning i fordon. Vår ambition är att variera ditt jobb så mycket det går så du utvecklas o ditt yrke.
Är du intresserad av att bygga på dina utbildningsmöjligheter/behörigheter så har vi alla möjligheter att hjälpa till!
Bra lön och förmåner. Vi har kollektivavtal såklart!
Tjänsterna kan tillsättas snarast, så skicka in din ansökan direkt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: Thomas@expansa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare 25/26".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expansa AB (org.nr 559025-3364)
Stackvägen 9 B (visa karta)
961 39  BODEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Trafikskolechef
Thomas Johansson
thomas@expansa.se
070-6303337

Jobbnummer
9518935

