Trafiklärare
Bosses Trafikskola AB / Lärarjobb / Uddevalla Visa alla lärarjobb i Uddevalla
2025-09-07
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bosses Trafikskola AB i Uddevalla
, Stenungsund
, Kungälv
eller i hela Sverige
Är du våran nya kollega i Uddevalla?
Bosses trafikskola finns i både Kungälv Stenungsund och Uddevalla.
Vi är en professionell och etablerad körskola med lång erfarenhet och mycket kunskap. Vi strävar efter att utbilda duktiga förare som i framtiden kan njuta av den frihet som ett körkort ger. Nu söker vi trafiklärartjänst med placering i uddevalla.
Vi ställer höga krav på din personlighet då du ska vara serviceinriktad, tålmodig, pedagogisk och stresstålig. Du ska arbeta med många elever och det krävs att du har förmågan att se individens behov. Detta för att säkerställa att alla når det satta utbildningsmålet.
Trafiklärarutbildning är ett krav.
Ansökan sker tillBo.johansson1958@gmail.com
Hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Bo.johansson1958@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bosses Trafikskola AB
(org.nr 556711-5174)
Kungsgatan 35 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9495952