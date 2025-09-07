Trafiklärare

Bosses Trafikskola AB / Lärarjobb / Uddevalla
2025-09-07


Är du våran nya kollega i Uddevalla?

Bosses trafikskola finns i både Kungälv Stenungsund och Uddevalla.

Vi är en professionell och etablerad körskola med lång erfarenhet och mycket kunskap. Vi strävar efter att utbilda duktiga förare som i framtiden kan njuta av den frihet som ett körkort ger. Nu söker vi trafiklärartjänst med placering i uddevalla.

Vi ställer höga krav på din personlighet då du ska vara serviceinriktad, tålmodig, pedagogisk och stresstålig. Du ska arbeta med många elever och det krävs att du har förmågan att se individens behov. Detta för att säkerställa att alla når det satta utbildningsmålet.

Trafiklärarutbildning är ett krav.

Ansökan sker till
Bo.johansson1958@gmail.com

Hoppas vi ses!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Bo.johansson1958@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bosses Trafikskola AB (org.nr 556711-5174)
Kungsgatan 35 (visa karta)
451 30  UDDEVALLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9495952

