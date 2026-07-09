Trafikingenjör till Hamn- och gatuförvaltningen
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen / Byggjobb / Varberg Visa alla byggjobb i Varberg
2026-07-09
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Välkommen till hamn- och gatuförvaltningen!
Vi befinner oss i ett spännande skede efter en omorganisation som har stärkt vårt arbetssätt och vårt samarbete. Inom förvaltningen arbetar vi med att utveckla och ta hand om kommunens trafiksystem och offentliga miljöer.
Förvaltningen består av fem avdelningar och cirka 145 engagerade medarbetare. Tillsammans arbetar vi med allt från planering och myndighetsutövning till projekt, produktion, drift och verksamhetsstöd. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa tillgängliga, attraktiva och levande miljöer – för medborgare, besökare och näringsliv.
Tjänsten är placerad på enhet Myndighet på avdelningen Infrastruktur och offentliga miljöer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu ytterligare en trafikingenjör till vår enhet Myndighet som ansvarar för förvaltning av kommunens gator, vägar och allmänna platser samt myndighetsutövning inom våra ansvarsområden. En viktig del av uppdraget som trafikingenjör är myndighetsutövning inom trafikområdet och du kommer arbeta med varierande trafikärende som trafikanordningsplaner, transportdispenser, lokala trafikföreskrifter, vägvisning, vägutrustningsplaner, parkeringsfrågor och trafiksäkerhetsfrågor. Du kommer även ha kontakt med allmänheten och svara på frågor och ta emot synpunkter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst treårig högskoleutbildning med inriktning mot trafik/samhällsplanering eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har arbetat några år inom trafikområdet och har kunskaper om trafikplanering, trafikförordningen, lokala trafikföreskrifter och trafikanordningsplaner. Du behöver ha goda digitala kunskaper då allt arbete sker i olika digitala system.
Du är medveten om trafikfrågornas betydelse för invånare, näringsliv och besökare och du lägger fokus på medveten kommunikation och dialog såväl inom som utom förvaltningen.
Du är en driven person som på eget initiativ snabbt kan byta mellan olika arbetsuppgifter under en arbetsdag. Du är målinriktad och förtroendeingivande och är mån om att ge god service till allmänheten, kollegor och samarbetspartners. Vi tror att du är lyhörd, noggrann och flexibel i ditt arbete och trivs bra med arbete såväl självständigt som i grupp. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-01 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Li Hagström li.hagstrom@varberg.se +46729839082 Jobbnummer
9997549