Trafikingenjör
2026-03-12
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
, Malmö
Vellinge kommun med sina ca 38 000 invånare ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen.
Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi är stolta över några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv. Läs mer på Vellinge.se
Tekniska verksamheten består av infrastruktur, VA/avfall, räddningstjänst samt projektledning. Verksamheten är i huvudsak en beställarorganisation som upphandlar tjänster för kommunens infrastruktur, men ansvarar även för myndighetsutövning såsom trafikreglering och lokala trafikföreskrifter.
Infrastrukturenheten ansvarar för trafikfrågor, gator, gång- och cykelvägar, belysning, allmänna platser, parker, stränder och grönområden.
I Vellinge kommun får du arbeta nära besluten, se resultat i verkligheten och vara med och forma trafikmiljön i en växande och attraktiv kommun. Här kombineras korta beslutsvägar med professionellt arbete och ett tydligt medborgarfokus.
Vill du vara med och arbeta med trafikmiljön i Vellinge? Vi erbjuder ett intressant arbete där du tillsammans med övriga trafikingenjörer medverkar till att skapa en funktionell, tillgänglig och trygg trafikmiljö och bidrar därmed till samhällsnyttan.
Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Infrastrukturenheten i Vellinge kommun söker en trafikingenjör. Tjänsten innebär möjlighet att arbeta brett och variationsrikt med infrastrukturprojekt som pågår i kommunen. Du arbetar för att göra våra vägar, gator och gång- och cykelvägar säkrare, tryggare och tillgängligare. Med smarta och effektiva trafiklösningar förenklar du vardagen för kommunens invånare och utvecklar framtidens Vellinge med hållbarhet i fokus. Hos oss får du möjlighet att bidra till både den dagliga trafikmiljön och kommunens långsiktiga utveckling från idé till genomförande.
Mer specifikt arbetar du som rådgivare i detaljplaner och genomförandeskeden samt med planering av väg- och gatuprojekt, ofta i nära samarbete med kollegor, konsulter och andra verksamheter inom kommunen. I ditt ansvar ligger att utreda och ta fram förslag på gatu- och vägutformningar, trafikregleringar och parkeringslösningar. Du möter medborgarna i de frågeställningar och synpunkter som kommer in. Det är viktigt att du har en helhetssyn och kan koppla kommunens mål- och strategier med den lokala utformningen av trafiklösningar.
Du kommer att ingå i ett team tillsammans med trafikingenjörer, gatuingenjör och konsulter. Du samarbetar med andra enheter och verksamheter inom kommunen i trafikfrågor. Du har kontakt med politiken och bidrar i beredning av ärenden. Du är med i olika projektgrupper och har kontakt med kommunens invånare, markägare, samt även andra myndigheter och organisationer. Vi kan erbjuda en trevlig arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter med goda möjligheter till personlig utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning inom trafikområdet såsom trafikteknik, väg och vatten, samhällsplanering, eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet, som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har några års relevant arbetslivserfarenhet men även du som är nyutexaminerad är välkommen att ansöka. Det ses som positivt om du har kommunal erfarenhet och ägnat dig åt myndighetsutövning.
Du är engagerad, strukturerad och lyhörd med god förmåga att kommunicera på ett förtroendegivande sätt. Vidare är du van att arbeta både ensam och i team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du har goda datorkunskaper. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt innehar B-körkort.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare. Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.
Inför rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
