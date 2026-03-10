Trafikingenjör
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Trafikenheten, som är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetar med trafikplanering och hållbart resande på både övergripande och detaljerad nivå. Vi leder bland annat det trafikstrategiska arbetet med trafikstrategi, hastighetsplan och cykelhandlingsplan. Andra frågor som vi arbetar med är trafiksäkerhet, färdmedelsval, säkra skolvägar, trafikreglering, investeringsplanering, beteendepåverkan, medborgardialog, tillgänglighet och framkomlighet.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en trafikingenjör till Mölndals stad.
Som trafikingenjör arbetar du med trafikplanering och för att säkerställa en god trafikmiljö för såväl gång-, cykel- och biltrafikanter som för kollektivtrafik och godstransporter. Du bidrar till att skapa och utveckla ett effektivt, hållbart och trafiksäkert transportsystem som stödjer kommunens samhällsutveckling, visioner och mål.
I ditt uppdrag kommer du att vara delaktig i flera av de stora projekt som Mölndals stad står inför de kommande åren.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats där du kan utvecklas och där vi tillsammans bidrar till att uppfylla stadens vision. Det är en omväxlande tjänst med mycket kontakt med allmänheten, nätverk och olika samarbetsgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan att se trafikfrågornas betydelse för såväl invånare, näringsliv och besökare. Vi ser att du har ett stort intresse för samhälls- och trafikplaneringsfrågor samt en genuin vilja av att vara med och bygga staden.
Du har högskoleutbildning med inriktning mot trafik/samhällsplanering. Du har även några års erfarenhet från arbete i liknande uppdrag i antingen offentlig eller privat sektor.
Som person är du engagerad, flexibel och prestigelös och har lätt för att samarbeta med andra. Du har även förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och kan ta ansvar både självständigt och i grupp.
Tjänsten kräver god datavana och att du kan kommunicera och uttrycka dig väl i både tal och skrift. B-körkort är ett krav. Erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation är meriterande.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Mölndals stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Trafikchef
Magnus Johansson magnus.johansson01@molndal.se Jobbnummer
