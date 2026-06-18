Trädgårdsmästare
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Trädgårdstekniker
LUs kultur- och museiverksamheter, Botaniska trädgården
Vikarierande trädgårdstekniker till Botaniska trädgården vid Lunds universitet
Botaniska trädgården (LUBT) ska vara ett centrum för kunskap om botanik och hortikultur som vilar på vetenskaplig grund. Trädgården ska vara en attraktiv och tillgänglig plats för både forskning, undervisning, rekreation och inspiration. Här bedrivs också ett omfattande nationellt och internationellt arbete med växtbevarande och biologisk mångfald.
Botaniska trädgården rymmer cirka 7 000 olika växtarter på friland och i våra växthus. Med över en halv miljon besökare varje år är trädgården en viktig mötesplats där höga krav ställs på kvalitet, säkerhet och upplevelsevärde.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Våra publika växthus har nyligen genomgått en omfattande renovering och står nu inför en spännande utvecklingsfas där nya miljöer, planteringar och växtsamlingar byggs upp och etableras. Tjänsten erbjuder därför en unik möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av framtidens växthusmiljöer vid Botaniska trädgården.
Vi söker nu en vikarierande trädgårdstekniker som ersätter en medarbetare som är tjänstledig.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med den dagliga skötseln av växthusens samlingar och ansvara för delar av odlingen och växtmaterialet. En stor del av arbetet kommer under denna period att handla om etablering och uppbyggnad av nya växthusmiljöer efter den genomförda renoveringen.
Tjänsten innebär ett varierande arbete där praktisk växtskötsel kombineras med utvecklingsarbete kring odlingsmiljöer, klimat och etablering av växtmaterial.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Daglig växtskötsel och etablering av växtmaterial
Uppbyggnad och utveckling av nya växthusmiljöer
Arbete med olika typer av substrat och odlingssystem
Bevattning, klimatkontroll och enklare felsökning i växthusteknik
Skötsel av tropiska och subtropiska växter
Dokumentation och administrativa uppgifter kopplade till odling och drift
Praktisk problemlösning i den dagliga verksamheten
I arbetslaget ingår en arbetsledare och ytterligare en trädgårdstekniker.
Du kommer att ingå i arbetsplatsens helgrutin, vilket innebär arbete cirka var 7:e–8:e helg. Botaniska trädgården är en relativt liten arbetsplats där vi hjälps åt mellan olika delar av verksamheten vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 2-årig trädgårdsutbildning med inriktning odling
Minst 1 års erfarenhet av arbete inom en växthusmiljö [ALP1]med samlingsansvar
Goda kunskaper inom växthusteknik
Erfarenhet av praktisk växtodling, i växthusmiljö
Kunskap om olika substrat och odlingsmiljöer
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Erfarenhet av tropiskt och subtropiskt växtmaterial
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i större växthus- eller odlingsanläggningar
Specialkunskaper inom botanik, odling eller växthusmiljöerDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och trivas i en verksamhet där arbetsuppgifterna varierar mellan löpande drift och utvecklingsarbete. Du behöver kunna prioritera, ta ansvar och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi söker en engagerad person med stort intresse för växter, odling och utveckling av hållbara och attraktiva växthusmiljöer.
Tjänsten är ett vikariat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Paradisgatan 2 (visa karta
)
223 50 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9969727