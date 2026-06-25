Trädgårdsmästare
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2026-06-25
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Vikarierande trädgårdsmästare till Botaniska trädgården vid Lunds universitet
Botaniska trädgården (LUBT) ska vara ett centrum för kunskap om botanik och hortikultur som vilar på vetenskaplig grund. Trädgården ska vara en attraktiv och tillgänglig plats för både forskning, undervisning, rekreation och inspiration. Här bedrivs också ett omfattande nationellt och internationellt arbete med växtbevarande och biologisk mångfald.
Botaniska trädgården rymmer cirka 7 000 olika växtarter på friland och i våra växthus. Med över en halv miljon besökare varje år är trädgården en viktig mötesplats där höga krav ställs på kvalitet, säkerhet och upplevelsevärde.
tjänsten
I Botaniska trädgårdens växthus finns klimatavdelningar med växter från hela världen – från ökenmiljöer och subtropiska samlingar till tropisk regnskog och hotade arter. Växthuset genomgår just nu en omfattande renovering och utveckling. Det innebär att du kommer in i ett spännande skede där stora delar av växthusmiljöerna är under uppbyggnad och nyetablering.
Vi söker nu en vikarierande trädgårdsmästare som vill vara med och utveckla framtidens växthusmiljöer tillsammans med oss.
Tjänsten innebär både praktiskt och samordnande arbete med fokus på växtskötsel, utveckling och etablering av nya miljöer i det nyrenoverade växthuset.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Växtskötsel och etablering av växtmaterial
Delaktighet i uppbyggnad och utveckling av växthusmiljöer
Arbetssamordning i det dagliga arbetet
Arbetsmiljöansvar för det dagliga arbetet i arbetslaget
Skadedjursbekämpning och förebyggande växtskyddsarbete
Dokumentation av växtsamlingar i databas
Drift och problemlösning kring växthusteknik och klimatstyrning
Inköp och administrativa uppgifter
Medverkan i planering och genomförande av pågående renoverings- och utvecklingsprojekt
Deltagande i möten med fastighetsägare, entreprenörer och konsulter
Organisera arbetet med att testa nya substrat, planera placering och logistik för återinförandet av växter samt lösa problem i en nyinrättad miljöKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 3-årig godkänd trädgårdsutbildning
Minst 2 antal år Erfarenhet av arbete i tropiska och subtropiska växthus
Gedigna växtkunskaper och ett stort botaniskt intresse God kunskap om olika typer av substrat och växtbäddar samt erfarenhet av hur olika växtgrupper etableras och utvecklas i varierande odlingsmiljöer
Erfarenhet av praktiskt växthusarbete och växtetablering
Dokumenterad erfarenhet av att hantera olika växtsamlingar i nya och tillfälliga miljöer
Erfarenhet av växthusteknik och klimatstyrning Grundläggande datorkunskaper B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av växthusteknik och klimatstyrning i Priva
Certifikat för lift
Erfarenhet av arbetsledning eller samordnande ansvar
Specialkunskaper inom botanik, hortikultur eller ekologiDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara engagerad, flexibel och kvalitetsmedveten. Du har lätt för att samarbeta och skapa delaktighet i arbetsgruppen samtidigt som du är trygg i att fatta beslut och prioritera under perioder med högt tempo.
Du är initiativrik och har ett intresse för att utveckla växthusmiljöer och växtsamlingar över tid. Eftersom verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas ser vi gärna att du uppskattar förändringsarbete och tycker om att kombinera praktiskt arbete med planering och utveckling.
Arbetet innefattar tunga lyft och helgarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Paradisgatan 2 (visa karta
)
223 50 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9978483