2026-01-28
Välkommen till oss i Sala eller Köping
Vi närmar oss den bästa tiden på året, vår högsäsong! Det är när våren står runt hörnet och solen börjar värma som vi öppnar upp vår plantskola.
Är du en trädgårdsmästare med passion för växter? Då är det dig vi letar efter.
Vi söker dig som älskar växter och mer än gärna delar med dig av ditt engagemang och kunnande.
Du kommer till största delen att arbeta i vårt trädgårdsmästarteam. Dina arbetsuppgifter blir mycket varierande med kundkontakter och växtvård som huvuduppgifter.
Vi önskar ett växtkunnande och ett djupt intresse för kundservice. Dina kunskaper inom trädgård är avgörande för att våra kunder ska få den hjälp och vägledning de önskar.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Relevant utbildning eller förvärvad yrkeserfarenhet inom trädgård.
Tidigare erfarenhet av arbete i gardencenter eller liknande.
Du behöver ha en god förmåga att kunna kommunicera på svenska i tal och skrift med såväl kollegor som kunder.
Tjänsten är en säsongsanställning på 75-100% med start enligt överenskommelse.
Arbetstiderna varierar, måndag-fredag 9-18 samt helgtjänstgöring lördag-söndag 9-15, enligt schemaläggning efter överenskommelse.
Lön enligt avtal (Svensk Handel, Detaljhandel)
Sök tjänsten senast 2026-02-27 genom att skicka in en ansökan till: ansokan@burgers.se
Tjänsterna är 2 likvärdiga tjänster, en med placering i Sala och en vid vår Växtgård i Köping.
Ange följande referens när du ansöker: Trädgårdsmästare i Sala
Urval kommer ske löpande så skicka in din ansökan redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: ansokan@burgers.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsmästare i Sala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bürgers Växtgård AB
Mariebergsgatan 2
733 34 SALA Arbetsplats
Bürgers Växtgård i Sala Jobbnummer
