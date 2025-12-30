Trädgårdsmästare
2025-12-30
Är du en trädgårdsentusiast som gillar att jobba praktiskt och ser det som en självklarhet att arbeta utomhus året om? Har du en känsla för detaljer och trivs med att vårda och utveckla gröna miljöer? Då kanske du är vår nya kollega!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Vi söker en engagerade trädgårdsmästare med stationering i Uppsala. I din roll kommer du bland annat arbeta med:
Beskärning och träd och buskar
Häckklippning och ogräsrensning
Gräsklippning, trimning och bevattning
Plantering och renhållning
Viss snöröjning under vinterhalvåret.
Om dig
Vi ser gärna att du har:
Trädgårdsutbildning (Krav)
Yrkeserfarenhet av skötsel och förvaltning av utemiljöer
God växtkunskap
Maskinvana, röjsågskort och motorsågskort (meriterande)
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta, kan ta egna initiativ och trivs med ett fysiskt arbete i varierande väderförhållanden.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid (40 timmar/vecka). Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag 2026-01-18, men vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi kombinerar hög kompetens inom anläggning, skötsel, stensättning, snickeri och projektering - och vi gör det med kvalitet, respekt och kreativitet. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, prestigelöshet och gemenskap. Här hjälps vi åt och har kul tillsammans!
Vi har kollektivavtal och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss är du en viktig del av helheten och vi strävar efter långsiktiga relationer med våra medarbetare.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 6:45 - 16:15
Fredag: 6:45 - 13:15
Frågor?
Kontakta gärna Lina Sandstedt på 070-342 23 73 eller lina@hallbloms.com
