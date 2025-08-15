Trädgårdsmästare

Öresunds Fastighetsservice AB / Trädgårdsodlarjobb / Malmö
2025-08-15


Vi söker en engagerad och erfaren trädgårdsmästare till Öresunds Fastighetsservice. Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande uppgifter i gröna, vackra miljöer. Du kommer att arbeta praktiskt med plantering, beskärning, gräsklippning och skötsel av utemiljöer - alltid med hög kvalitet och känsla för detaljer.
Vi värdesätter noggrannhet, ansvarstagande och god kommunikation med både kollegor och kunder. Rollen passar dig som trivs med att arbeta utomhus, gillar att se resultat av ditt arbete och vill bidra till att skapa välskötta och trivsamma miljöer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: lia2@ofs.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Öresunds Fastighetsservice AB (org.nr 556879-7889)
Hanögatan 1 (visa karta)
211 24  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9459484

