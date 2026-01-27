Trädgårdsarbetare
2026-01-27
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderåsens Mark & Trädgård AB i Bjuv
Vi är ett trädgårdsanläggningsföretag som ständigt växer och behöver fler medarbetare. Idag består företaget av ca 20st medarbetare under säsong.
På företaget värdesätter vi trivsel, kvalité och engagemang högt.
Företaget bedriver skötsel och anläggning av trädgårdar och utemiljöer åt privatpersoner, företag och föreningar.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå främst utav häckklippning och gräsklippning, men även övrig trädgårdsskötsel.
Du ska ha en god fysik, kunna arbeta i alla väder samt besitta en god samarbetsvilja gentemot arbetskamrater och kunder.
B-körkort är ett krav.
Intervjuer och rekrytering sker löpandes.
Motorsågskort är meriterande.
Säsongsarbete med chans till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: joel@smt-ab.se Omfattning
