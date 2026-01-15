Trädgårdsarbetare
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Fastighetsskötarjobb / Västerås Visa alla fastighetsskötarjobb i Västerås
2026-01-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksbyggen Ekonomisk Förening i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Nu söker vi medarbetare som kan förstärka vår verksamhet i Västerås och i Sala inom trädgårdsskötsel under visstid ca. 6 månader med start under våren.
Hos oss gör du skillnad
Som medarbetare i våra fastighetsskötarteam med fokus på trädgårdsskötsel så kommer du arbeta med tillsyn och skötsel av utemiljö såsom ogräsrensning, skräpplockning, gräsklippning, buskbeskärning, planteringsarbeten, ronderingar i byggnad m.m. i bostadsområden eller i butiksområden.
Det förekommer även enklare reparationer, expeditionsarbete och snabb och professionell hantering av felanmälningar från kunder.
I våra kombitjänster kan det också ingå lokalvård såsom trappstädning, städning av miljörum, källare m.m.
Eftersom du dagligen kommer träffa många människor, ställs det krav på att du är både social och professionell och brinner för att leverera riktigt bra service till våra kunder. Du bidrar till en vacker och trivsam boendemiljö.
Mobilen är ett viktigt arbetsredskap där du håller koll på din återrapportering av utförda arbeten, tidrapportering, extra beställningar och e-mail. Tjänsterna är 100% och placerade i Västerås eller i Sala.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Just nu söker vi personer med erfarenhet av trädgårdsarbeten och fastighetsskötsel. Det är en fördel om du har utbildning inom området. Du är praktiskt lagd, gillar att möta människor och leverera service med ett värmande leende.
Som person trivs du bra med att arbeta både självständigt och i samarbete med ett team och du har lätt för att kommunicera både i gruppen och med kunder. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev.
B-körkort är ett krav för denna tjänst. I arbetet ingår att framföra fordon med släp.
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Lediga jobb, senast den 2 mars 2026. Vi behandlar ansökningarna löpande, så sök redan idag!Publiceringsdatum2026-01-15Kontaktperson för detta jobb
Mats Gullbäck, Gruppchef Fastighetsservice, tel 021-103222Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
x Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen ekonomisk förening Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9685062