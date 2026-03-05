Trädgårdsanläggare
2026-03-05
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jövans Mark & Trädgård AB i Värmdö
Jövans är ett mark- och anläggningsföretag som finns på Värmdö men som jobbar inom hela Stockholmsområdet. Vi är stolta över det fina rykte vi har och söker nu fler medarbetare som vill bli del av vår verksamhet!
Trivs du med ett jobb där den att ena dagen inte är den andra lik? Trivs du att jobba ute och vara i naturen? Då kan tjänsten som Trädgårdsanläggare vara något för dig.
Tjänsten kräver att du är ansvarstagande och flexibel, det innebär att du ibland kan få jobba natt, framför allt på vintern vid t ex snöröjning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Plantering och underhåll av växter
Gräsklippning
Bevattning
Beskärning av buskar och träd
Stenarbeten
Snöröjning
Publicationsdatum2026-03-05
Vi söker dig som har ett intresse för växter och natur. Du är serviceinriktad och trivs med att träffa olika kunder och tar ansvar för att arbetet blir utfört på bästa sätt.Kvalifikationer
Körkort B
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av markanläggning
Relevant utbildning inom trädgårdsskötsel, markanläggning, maskinhantering. Intresse och motivation väger dock tyngst.
Har du frågor är du välkommen att kontakta VD Johan Engstrand på johan@jovans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: johan@jovans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsanläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jövans Mark & Trädgård AB
(org.nr 559168-6463) Körkort
