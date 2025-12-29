Träarbetare
2025-12-29
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Peab Anläggning AB söker skickliga och engagerade träarbetare för att stärka vår grupp inom anläggningsprojekt i Västernorrland och Jämtland. Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som träarbetare hos oss kommer du att arbeta med varierande och utmanande projekt som broar, reningsverk och andra anläggningsprojekt. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och bidra till att säkerställa att våra projekt genomförs med hög kvalitet och enligt tidsplan. Då vårt verksamhetsområde sträcker sig över Västernorrlands och Jämtlands län, har det mindre betydelse var inom vår geografi du är bosatt, bara du är "mobil".
Det krävs att du är resultatinriktad och gillar att samarbeta i team, men att du även kan jobba självständigt. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har en hög arbetsmoral. Du är lösningsorienterad och bidrar till god stämning på arbetsplatsen. Arbetsmiljö är högt i fokus hos oss, vilket kräver att du är säkerhetsmedveten. Det är meriterande om du har erfarenhet av anläggningsarbeten/form. Kravprofil för detta jobb
Yrkesbevis som träarbetare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder
Delaktighet i spännande och utmanande projekt
En arbetsplats med stark laganda och fokus på samarbete
Högt fokus på arbetsmiljö och trivsel
Bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR Annica Nilsson, annica.nilsson@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9665008