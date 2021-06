Trä- och metallslöjdslärare i åk. 2-6 till Holmaskolan - Malmö kommun - Grundskolelärarjobb i Malmö

Nu söker vi dig som är lärare i trä- och metallslöjd för årskurs 2-6 till Holmaskolan!Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta grundskollärare, fritidspedagoger och andra pedagoger i årskurserna 2-6. Trä- och metallslöjden bedriver du i en fin och modern slöjdsal. En del av ditt uppdrag blir också att undervisa i förberedelseklass. I ditt uppdrag ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Som slöjdlärare utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med ditt arbetslag. Du bedriver en kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Vi ser gärna ett ämnesövergripande arbetssätt. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.Du som söker är legitimerad lärare med behörighet i ämnet slöjd. Behörighet eller erfarenhet av att arbeta med undervisning i andra ämnen kan komma att beaktas. Erfarenhet av arbete som lärare är meriterande men ingen erfarenhet krävs. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga, kan vara en tydlig ledare och organisera undervisningen för att skapa studiero samt ha god förmåga att bygga relationer med elever för att därmed kunna skapa en god lärandemiljö under hela dagen.Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.Välkommen med din ansökan!Om arbetsplatsenDå Holma är en spännande mötesplats för många olika kulturer och modersmål, kommer du med din positiva grundsyn och ditt öppna bemötande att trivas hos oss. Språkutveckling har en stor betydelse och en given roll i allt vårt arbete. Vi är en skola som arbetar upplevelsebaserat. Skolan är också en av Malmös partnerskola med tilläggsavtal och har därigenom ett utökat samarbete med Malmö högskola kring studenter. Du bedriver en modern och kreativ verksamhet i skolan och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bl.a. att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolan styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Hos oss arbetar vi kollaborativt tillsammans för att hitta den bästa lär- och arbetsmiljön för att skapa en hög kvalité för såväl elever som personal och du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Vi är måna om att hjälpa varandra och tillsammans har vi ett öppet klimat. Hos oss får du möjlighet att utvecklas. Vårt fokus tar avstamp i eleverna. Därför ser vi det som naturligt att ge utrymme för din professionella utveckling.Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med 84 skolor, 6000 medarbetare och 34000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Information om tjänstenAnställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: 80 %Antal tjänster: 1Tillträde: 2021-08-10 eller enligt överenskommelseEnligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/. Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.