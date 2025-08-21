Topplön för skicklig snickare
Lundmarks Tak & Montage AB / Snickarjobb / Skellefteå
2025-08-21
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Publiceringsdatum2025-08-21Om företaget
Hos oss får du möjlighet att vara med på resan i ett växande företag där utveckling står i fokus. Vi är ett sammansvetsat team som värdesätter nära relationer, stark laganda och en arbetsmiljö där alla känner gemenskap och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.Om tjänsten
Vi söker nu snickare som vill utvecklas och växa tillsammans med oss. Ingen tidigare erfarenhet krävs, men det är ett krav att du har gått byggprogrammet eller en liknande utbildning.Dina arbetsuppgifter
Arbeta med olika byggmaterial
Utföra förarbete och rivningsarbeten vid renoveringar
Arbeta enligt säkerhets- och kvalitetsstandarderKvalifikationer
Genomförd utbildning på byggprogrammet eller motsvarande
Flerårig erfarenhet som snickare
God fysik och vilja att ta i när det behövs
Körkort B
Flytande i svenska, både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har en lösningsorienterad inställning. Du trivs med att arbeta i team och har hög arbetsmoral.
Vi erbjuder
Vi garanterar en trygg och varaktig anställning utan risk för uppsägningar
En säker arbetsplats
Möjlighet till utbildning och certifieringar
Trevlig arbetsmiljö
Egen arbetsbil
Fast månadslön på 51 900 kr, och möjlighet att tjäna mer utifrån prestation.Så ansöker du
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan och CV till jobb@lundmarkstak.se
Jobbtyp: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: jobb@lundmarkstak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundmarks Tak & Montage AB
(org.nr 559507-9152)
Lagergatan 34 Lokal 18
)
931 36 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
9470243