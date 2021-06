Tomelilla kommun söker engagerad och modig Enhetschef inom LSS! - Tomelilla Kommun - Sjukvårdschefsjobb i Tomelilla

På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.Vård och omsorg är en del av Stöd och Omsorg. Avdelningen består av åtta enheter varav tre inom LSS och Socialpsykiatri, tre inom äldreomsorg och två inom Hälso- och sjukvård och leds av Omsorgschef. Aktuell enhet, LSS 2, består renodlat av gruppbostäder.Du ingår i ett mindre team där du samarbetar nära med två kollegor inom LSS och Socialpsykiatri och med övriga kollegor inom Vård och Omsorg. Du ingår dels i avdelningens ledningsgrupp men också i ledningsgruppen för Stöd och Omsorg där du bidrar med ett strategiskt ansvar för verksamhetens helhet.Som chef i Tomelilla är du viktig! Vi arbetar hela tiden med ledarskapsutveckling och vi samarbetar och utbyter erfarenheter över verksamhetsgränserna i hela organisationen. Vi jobbar med medborgaren i fokus.Just nu pågår ett utveckling av att arbeta med gemensamt planeringsverktyg för hela avdelningen. Vi satsar brett på utbildning och aktuellt för hösten är bland annat social dokumentation, lågaffektivt bemötande samt psykiatri.2021-07-01I uppdraget ingår fullständigt chefs- och ledningsansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö.Du visar och skapar tillit och förtroende vilket är av avgörande betydelse för styrning och ledning av Tomelillas verksamheter. Uppföljning och analys utifrån helhetsperspektivet medarbetare, verksamhet och ekonomi.Som ledare arbetar du nära dina medarbetare med ett coachande förhållningssätt. Du deltar aktivt i utvecklingsprocesser och vi ser med fördel att du har erfarenhet och intresse av digital utveckling och nya arbetssätt. Du behöver vara beredd och ha förmåga att växla mellan operativt och strategiskt arbete.Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning såsom exempelvis socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Vi ser det även som ett krav att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef inom vård- och omsorg. Tidigare arbete som chef- och ledare inom funktionsstödsområde och kännedom om LSS-lagstiftning och annan lagstiftning är meriterande.Har du erfarenhet av arbete med heltidsarbete som norm, kunskap och förmåga att hantera schemaläggning samt kommunicera i frågor kopplat till området ser vi det som meriterande, liksom erfarenhet av olika arbetstidsmodeller.För att lyckas i rollen är du en person som:Har förmågan att prioritera, se olika lösningar, visa handlingskraft samt fatta beslut.Har mod att testa nytt och utmana rådande arbetssätt samtidigt som du ger förutsättningar för dina medarbetare att göra detsamma.Värnar om goda relationer till brukare och medarbetare och har lätt för att samarbeta.Det är ett krav att du har god datorvana samt kan uttrycka dig väl i svenska språket både muntligt och skriftligt. Vi förutsätter att du är van datoranvändare och har god kännedom om administration och administrativa system som verktyg i arbetet.På några års sikt ser vi behov av att utveckla och komplettera våra LSS-bostäder, därför ser vi erfarenhet av planering och byggnation inom funktionsstödsområdet som klart meriterande.ÖVRIGTTomelilla kommun har rökfri arbetstid.Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693).Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-19Tomelilla kommun