Tolksamordnare
Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-01-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Tolkcentralen, Jönköping
Var med och bidra till ökad tillgänglighet och delaktighet i ett meningsfullt uppdrag där din samordningsförmåga gör skillnad - bli tolksamordnare på Tolkcentralen i Region Jönköpings län.
Rollen som tolksamordnare
I rollen som tolksamordnare ansvarar du för att planera och samordna tolkresurser utifrån inkomna tolkbeställningar, med fokus på kvalitet, tillgänglighet och god service.
Arbetet innebär daglig kontakt med tolkanvändare, tolkar och samarbetspartners, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Beroende på din kompetens kan tjänsten även omfatta vissa tolkuppdrag.
Vi erbjuder ett varierat och samhällsviktigt arbete där du bidrar till ökad tillgänglighet och delaktighet.
Tolkcentralen hanterar cirka 2 300 tolkbeställningar per år. I rollen ingår även administrativa uppgifter, såsom kontakter med andra regioners tolkcentraler samt kostnads- och planeringsarbete.
Din blivande arbetsplats
Tolkcentralen är en del i Habiliteringscentrum, vi finns på Ryhovsområdet och delar lokaler med Hörselhabiliteringen som vi har ett nära samarbete med.
Vår utgångspunkt är alla människors lika värde, det innebär att vi möter alla utifrån individens unika livssituation och förutsättningar. Vi bygger vår verksamhet genom meningsskapande möten.
Medskapande, meningsfullhet och kvalitet är våra kärnvärden, som är viktiga och ledande för oss. Allting mynnar ut i vår vision; Ett bra liv i en attraktiv region för alla.Publiceringsdatum2026-01-07Profil
Vi söker dig som har minst treårig gymnasieutbildning med inriktning mot administration, ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
För tjänsten ser vi med fördel att du har föreskriven teckenspråkstolkutbildning eller skrivtolksutbildning, då vissa tolkuppdrag kan komma att ingå.
Du är stabil, trygg i dig själv och kan arbeta självständigt även i perioder med högt tempo. Då rollen innebär många kontakter gäller det att du har god samarbetsförmåga, hög servicekänsla och lätthet att skapa relationer. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och är flexibel i ditt arbetssätt.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, har du kunskaper i teckenspråk ser vi det som positivt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett arbete i en verksamhet med stort engagemang, god stämning och hög trivsel. Tolkcentralen står för tolkservice dygnet runt, årets alla dagar. Syftet är att utifrån tolkanvändarens behov göra kommunikation möjlig genom olika tolkmetoder.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
Louise Ankarås; louise.ankaras@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 25 januari 2026. Välkommen med din ansökan.
Urval kan komma att ske löpande, vi avser att genomföra intervjuer under v.6, främst eftermiddagstider, så planera gärna för detta redan nu.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1229/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9670339