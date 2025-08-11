Tjänsteområdesansvarig Plattform
2025-08-11
Är du bra på att samordna och trivs mitt i händelsernas centrum? Brinner du för att de tjänster du ansvarar för ska möta verksamhetens behov? Har du viljan och förmågan att ständigt lära dig nytt och utveckla både dig själv och arbetet? Vill du vara en del av en växande organisation som bidrar till ett säkrare Sverige och en säkrare värld? Då kan det vara dig vi söker.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
I din roll som tjänsteområdesansvarig för Plattform så arbetar du övergripande för att eftersträva säkra, robusta och ändamålsenliga tjänster. Du arbetsleder tjänsteansvariga och IT-specialister inom tjänsteområdet och säkerställer att aktiviteter och leveranser genomförs enligt plan.
Du genomför dialog med verksamheten och externa leverantörer för att säkerställa att tjänsteområdet uppfyller befintliga och framtida behov.
Du samverkar med övriga tjänsteområdesansvariga och säkerställer att det finna aktuella förvaltningsplaner och att budget framställs och följs upp inom tjänsteområdet.
Tjänsten är placerad i Arboga, inrikes resor förekommer som en naturlig del av tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har en yrkeshögskoleutbildning alternativt högskoleutbildning med inriktning Plattform (Drift och Infrastruktur) eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som FMV bedömer likvärdig och värdefull för tjänsten. Du har även ett par års aktuell erfarenhet av arbete med daglig drift och design av IT-infrastruktur, med fokus på Plattform samt minst två års aktuell erfarenhet av en arbetsledande roll. Du har kunskap om på marknaden vanligt förekommande plattformsprodukter och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetet med ITL och förvaltningsstyrning. Vi ser även positivt på om du tidigare arbetat inom säkerhetskänslig verksamhet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående, tar egna initiativ och har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har förmåga att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på infrastrukturstaben som ansvarar för IT, lokaler och annan verksamhetskritisk infrastruktur som möjliggör ett effektivt och säkert arbete.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-01
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Lars Mörrby och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Magnus Entin på 070 783 77 60 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Åsa Strömhielm på asa.stromhielm@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
