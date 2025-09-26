Tjänsteansvarig IT arbetsplats
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Gruppen IT arbetsplats är ett team som består av en stabil stomme av it-tekniker, tjänsteansvariga, tekniska arkitekter och koordinerande IT tekniker. Vi ansvarar för managering av PC, bärbart och dess plattformar. Gruppen hanterar installationer, tjänstekortfunktionalitet, certifiering, testning av hårdvara och mjukvara, förändringar på hårdvara och mjukvara och utbyte av hårdvara och dess tillbehör. Gruppen är en 3:e linjes gruppering och tar hand om det som vår 1:a- och 2:a-linjes support inte löser. Som en del av denna grupp jobbar du med positiva, engagerade och kunniga kollegor som har ett starkt driv att göra ett bra jobb och göra nytta för vår verksamhet.
Gruppen jobbar tillsammans med att myndigheten ska ha moderna, användarvänliga och säkra lösningar som underlättar vardagen för vår verksamhet.
Vi söker en engagerad Tjänsteansvarig för att hantera och utveckla våra IT arbetsplatstjänster. Som Tjänsteansvarig kommer du att vara ansvarig för drift, underhåll och förfining av våra IT arbetsplatstjänster för att säkerställa att det fungerar smidigt och effektivt för våra användare. Du kommer att samarbeta nära med andra teammedlemmar och externa leverantörer för att säkerställa att systemet uppfyller våra krav och behov. Tjänsten innefattar även att vara samverka med de en bred grupp av intressenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Vi ser att du ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt som innefattar att prioritera och planera för att nå resultat. Dessutom arbetar du bra tillsammans med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Vidare har du ett problemlösande förhållningssätt och arbetar bra med komplexa frågor och utmaningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet inom teknikområdet IT-arbetsplats, dess mjukvara och hårdvara
• Ledarskapserfarenhet
• Erfarenhet att jobba med IT-leverantörer
• God kunskap om IT-arbetsplatskomponenter
• God kunskap om IT-arbetsplatstjänster och hur de bildar en helhet inom infrastruktur
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Certifieringar inom relevant teknik och systemadministration
• Erfarenhet av att arbetat enligt ITIL och PM3
• Erfarenhet av att jobba med budget
• Erfarenhet av Kriminalvården
• Erfarenhet av att omvärldsbevaka och kunna ge förslag på väg framåt inom området
• Kunskap om nätverk och servrar
• Kunskap om IT-säkerhet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
